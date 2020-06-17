Гороскоп на 18 червня: що принесе ретроградний Меркурій Овнам, Левам і Ракам

Гороскоп на 18 червня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологиня ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на четвер.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

Цього ранку Меркурій починає ретроградний рух. Період найкраще підходить для підбиття підсумків своєї діяльності та роздумів про подальше майбутнє. Спробуйте озирнутися назад, щоб проаналізувати і переоцінити важливі моменти.

Ретроградний Меркурій нагадає про старі проєкти, ідеї або плани

Овен

Сьогодні ви можете виправити деякі помилки і отримати особливе задоволення від сімейного життя. Обставини підштовхнуть до бажання відновити зв'язок з членами сім'ї, зайнятися старими проєктами або зустрітися з людьми, яких давно не бачили.

Телець

Настав сприятливий час для розгляду нових ідей, планів або проєктів. Спробуйте сьогодні не зациклюватися на старих помилках або проблемах. Крім того, хтось із близьких допоможе зміцнити вашу впевненість у собі або переконає переслідувати свої цілі.

Близнюки

Сьогодні необхідно зосередитися на змінах, перш ніж робити наступний крок. Хоча можливі деякі збої в комунікаціях, вам вдасться дізнатися багато нової та корисної інформації. Головне – будьте уважними під час підписання важливих документів.

Рак

Цього дня краще не починати нові справи або проєкти, так як можуть виникнути різні непорозуміння. Постарайтеся приділити більше уваги самоаналізу і пошуку відповідей на старі питання, які заважають рухатися вперед. Партнерські стосунки зараз трохи зміцняться.

Лев

Сьогодні ви можете зіткнутися зі старими проблемами, які раптово спливуть на поверхню. Проте постарайтеся залишити цю ситуацію позаду. Спробуйте знайти відповіді або рішення, які раніше пропустили. Досліджуйте, міркуйте та змінюйте життя на краще.

Діва

Цього дня слід свідомо уникати напружених ситуацій, так як ваші дії можуть сильно вплинути на подальше майбутнє. Краще приділіть увагу перегляду старих планів, бажань і цілей. Також подумайте про те, як зробити своє життя щасливішим.

Терези

В цей час варто переглянути важливі цілі. Не бійтеся відмовитися від роботи, яка не приносить ніякого задоволення. Завдяки цьому ви зможете почуватися впевненіше на шляху до нових можливостей. Також це гарний день для доопрацювання старих проєктів.

Скорпіон

Сьогодні можуть виникнути різні проблеми, пов'язані зі справами, проєктами і просуванням вперед. Відсутність якоїсь важливої інформації триматиме вас в напруженні. Незважаючи на це, постарайтеся направити свою енергію в творчі або продуктивні заняття.

Стрілець

Цього дня з'явиться новий погляд на любовні стосунки, цілі та фінанси. Незважаючи на деякі непорозуміння, вам вдасться розробити правильну стратегію для того, щоб почуватися щасливішими. Питання, пов'язані з реорганізацією домашнього простору, можуть бути в центрі уваги.

Козеріг

Сьогодні з'явиться можливість дізнатися щось нове про минулі проблеми, пов'язані з роботою, здоров'ям або стосунками. Бачення того, де ви могли помилитися або переслідувати неправильні цілі, може призвести до ефективних рішень в найближчому майбутньому.

Водолій

Цього дня доведеться зробити крок назад, щоб розглянути деякі питання, які потребують особливої уваги або редагування. Крім того, старі проблеми, пов'язані з роботою або повсякденними справами, можуть спливти на поверхню. Постарайтеся зрозуміти, що потрібно залишити позаду.

Риби

Сьогодні вам доведеться трохи сповільнитися. Відкладіть ведення бізнесу або виконання якихось важливих завдань на потім. Намагайтеся не перевантажувати свій день робочими справами. Краще приділіть увагу старим творчим проєктам або ідеям, які не встигли реалізувати.

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