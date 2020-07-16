Гороскоп на 17 липня: час уникати занепокоєння Козерогам, Водоліям і Близнюкам

Гороскоп на 17 липня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологиня ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на п'ятницю.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

Сьогоднішній день стимулюватиме цікавість і бажання активно спілкуватися з іншими людьми. Водночас не варто надмірно турбуватися через робочі моменти або домашні проблеми. Шукайте заняття, які допоможуть досягти гармонії в особистому житті.

Овен

Це гарний час для того, щоб зосередитися на навчанні та особистих проєктах. З іншого боку, ви можете зіткнутися з необхідністю виконати якісь термінові завдання. Зберігайте спокій, щоб досягти найкращих результатів.

Телець

Сьогодні ви можете боротися з конкуруючими потребами. Проте не варто виходити за рамки безпечних дій. Шукайте позитивні рішення та намагайтеся зберігати спокій, оскільки це найкращий спосіб позбутися проблем.

Близнюки

Це занадто емоційний час. У центрі уваги можуть бути ваші зв'язки, почуття та особисті інтереси. Спробуйте прислухатися до своїх почуттів і бажань, але водночас уникайте страху та надмірного занепокоєння.

Рак

Сьогодні необхідно призупинити свій напружений графік і перемістити амбіції на задній план. Краще приділіть увагу тим речам або заняттям, на які раніше не вистачало часу. Водночас намагайтеся не засмучуватися через будь-які дрібниці.

Лев

Сьогодні ви відчуєте необхідність тимчасово відсторонитися від робочих справ, цілей і амбіцій. Це сприятливий час для відпочинку і дружнього спілкування. Однак також можуть виникнути термінові питання, пов'язані з домашніми обов'язками.

Діва

День сприятливий для роботи і бізнесу. Деякі завдання потребуватимуть вашої особливої уваги, впевненості та підвищеної відповідальності. Проявляйте терпіння і не звертайте увагу на відволікаючі фактори.

Терези

Цього дня необхідно приділити увагу нестандартним заняттям і досягненню душевної рівноваги. Невелика напруженість, яка виникне через проблеми в сімейному житті, може сильно позначитися на вашому настрої та загальній продуктивності.

Скорпіон

Сьогодні ви будете схильні чогось чекати замість того, щоб робити активні кроки. Проте прагніть до більшої інтенсивності в своєму житті. Не просто думайте про те, чого хочете, а впевнено йдіть до своїх цілей.

Стрілець

Цього дня особисті стосунки можуть бути в центрі уваги. У вас з'явиться необхідність більше спілкуватися з близькими людьми та розв'язувати якісь проблеми. Зосередьтеся на тому, щоб у всьому розібратися, зберігаючи максимальний спокій.

Козеріг

Сьогодні необхідно звернути увагу на бізнес і нагальні питання. Постарайтеся розібратися з поточними завданнями або проблемами, уникаючи страху і занепокоєння. Також використайте нові можливості, щоб наблизитися до своїх цілей.

Водолій

Це гарний час для спілкування, розваг і відпочинку. З іншого боку, невпевненість і домашні турботи можуть заважати особистим стосункам. Спробуйте позбутися занепокоєння і нереалістичних очікувань, якщо вони вас обтяжують.

Риби

Сьогодні ви потребуватимете комфорту, тиші та спокою. Постарайтеся дослідити свій внутрішній світ, щоб краще зрозуміти потреби. Також приділіть більше уваги особистим питанням, зосередившись на власному благополуччі.