Гороскоп на 17 грудня для всіх знаків: Водоліям краще залагодити конфлікти

Тельцям у четвер, 17 грудня, краще уважно придивитися до пропозицій, які можуть надійти, Близнюкам – поділитися прибутком, а Водоліям – залагодити старі конфлікти.

Прогнозистка і тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася гороскопом для всіх знаків на 17 грудня за картами Таро.

Овен

Виникають чудові нові ідеї, які мають усі шанси стати справжнім проривом у вашому житті, навіть якщо ви не збиралися нічого змінювати. Тепер залишається тільки як слід усе прорахувати і десь знайти гроші.

Телець

До пропозицій, які до вас сьогодні надходитимуть, варто уважно придивитися, хоч вони на перший погляд можуть вам видатися не надто перспективними. Але є в них щось миле та привабливе, а згодом – і фінансово вигідне.

Близнюки

Приємний день, коли надходять гроші, а ви тільки встигаєте рахувати та по різних статтях бюджету розподіляти. Утім, не завадило б і дещо на благодійність віддати, щоб і людям приємно було, і у вас на серці стало тепліше.

Рак

День варто провести дуже спокійно, неквапливо й не навантажуючи себе нічим, що важче за ложку і складніше за перегляд мелодрам, а краще комедій. Дозвольте собі нарешті відпочити і побайдикувати.

Лев

Сьогодні з’ясується, що вам потрібно ще щось знати чи вміти, скільки б вам не було років і скільки б освіт ви не мали. Тож беріть ноги в руки і йдіть здобувати нові знання. І вони мають бути глибокими та ґрунтовними.

Діва

Щасливі моменти, які ви сьогодні переживаєте, уже колись траплялися у вашій біографії. Але все циклічно в цьому житті, та й повторити все це буде не зайвим, щоб ви ще раз переконалися в тому, що ви на правильному шляху.

Терези

Нові технології заполонять ваше серце. Хоч ви протягом тривалого часу опиралися прогресу й застосовували старі підходи, але рано чи пізно все ж доводиться визнавати, що наука не стоїть на місці й потрібно використовувати її досягнення.

Скорпіон

Гуртова робота може бути цілком продуктивною. Хоч ви і звикли працювати самостійно, але інколи колектив може й ідею гарну підкинути, і допомогти з втіленням, і колективну відповідальність на себе взяти.

Стрілець

Можливо, доведеться виходити на люди, виступати, збирати вдячну аудиторію і взагалі всіляко популяризувати і себе, і те, чим ви займаєтеся. Зрештою, ви та світ тільки виграють від того, що про вас дізнаються люди.

Козеріг

Думки про те, що вкрай потрібні зміни, увесь день бентежитимуть вашу душу. І ви мало не готуватимете вже якісь плани для того, щоб оптимізувати своє життя, і навіть зробите вже якісь дії, щоб не було дороги назад.

Водолій

Сімейні справи налагоджуються, ви стаєте більш поблажливими й чутливими. Якщо існує якийсь конфлікт – свіжий чи давній, то сьогодні його потрібно залагодити, щоб сімейні свята пройшли мирно та душевно.

Риби

Настав час виявляти свою силу – чи фізичну, чи моральну, але ви стаєте більш впливовими та могутніми, до вас прислухаються і дещо навіть побоюються. А от як ви розпоряджатиметеся цими своїм рисами – це вже ваша особиста відповідальність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка дала детальний прогноз для Близнюків на 2021-ий. За її словами, рік виявиться досить активним і насиченим. Усіх представників знака чекають зміни і виклики.

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