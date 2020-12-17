Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини астрології

Гороскоп на 17 грудня для всіх знаків: Водоліям краще залагодити конфлікти

5.7т
Читати матеріал російською

Тельцям у четвер, 17 грудня, краще уважно придивитися до пропозицій, які можуть надійти, Близнюкам – поділитися прибутком, а Водоліям – залагодити старі конфлікти.

Прогнозистка і тарологиня Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася гороскопом для всіх знаків на 17 грудня за картами Таро.

Овен

Виникають чудові нові ідеї, які мають усі шанси стати справжнім проривом у вашому житті, навіть якщо ви не збиралися нічого змінювати. Тепер залишається тільки як слід усе прорахувати і десь знайти гроші.

Телець

До пропозицій, які до вас сьогодні надходитимуть, варто уважно придивитися, хоч вони на перший погляд можуть вам видатися не надто перспективними. Але є в них щось миле та привабливе, а згодом – і фінансово вигідне.

Близнюки

Приємний день, коли надходять гроші, а ви тільки встигаєте рахувати та по різних статтях бюджету розподіляти. Утім, не завадило б і дещо на благодійність віддати, щоб і людям приємно було, і у вас на серці стало тепліше.

Рак

День варто провести дуже спокійно, неквапливо й не навантажуючи себе нічим, що важче за ложку і складніше за перегляд мелодрам, а краще комедій. Дозвольте собі нарешті відпочити і побайдикувати.

Лев

Сьогодні з’ясується, що вам потрібно ще щось знати чи вміти, скільки б вам не було років і скільки б освіт ви не мали. Тож беріть ноги в руки і йдіть здобувати нові знання. І вони мають бути глибокими та ґрунтовними.

Діва

Щасливі моменти, які ви сьогодні переживаєте, уже колись траплялися у вашій біографії. Але все циклічно в цьому житті, та й повторити все це буде не зайвим, щоб ви ще раз переконалися в тому, що ви на правильному шляху.

Терези

Нові технології заполонять ваше серце. Хоч ви протягом тривалого часу опиралися прогресу й застосовували старі підходи, але рано чи пізно все ж доводиться визнавати, що наука не стоїть на місці й потрібно використовувати її досягнення.

Скорпіон

Гуртова робота може бути цілком продуктивною. Хоч ви і звикли працювати самостійно, але інколи колектив може й ідею гарну підкинути, і допомогти з втіленням, і колективну відповідальність на себе взяти.

Стрілець

Можливо, доведеться виходити на люди, виступати, збирати вдячну аудиторію і взагалі всіляко популяризувати і себе, і те, чим ви займаєтеся. Зрештою, ви та світ тільки виграють від того, що про вас дізнаються люди.

Козеріг

Думки про те, що вкрай потрібні зміни, увесь день бентежитимуть вашу душу. І ви мало не готуватимете вже якісь плани для того, щоб оптимізувати своє життя, і навіть зробите вже якісь дії, щоб не було дороги назад.

Водолій

Сімейні справи налагоджуються, ви стаєте більш поблажливими й чутливими. Якщо існує якийсь конфлікт – свіжий чи давній, то сьогодні його потрібно залагодити, щоб сімейні свята пройшли мирно та душевно.

Риби

Настав час виявляти свою силу – чи фізичну, чи моральну, але ви стаєте більш впливовими та могутніми, до вас прислухаються і дещо навіть побоюються. А от як ви розпоряджатиметеся цими своїм рисами – це вже ваша особиста відповідальність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка дала детальний прогноз для Близнюків на 2021-ий. За її словами, рік виявиться досить активним і насиченим. Усіх представників знака чекають зміни і виклики.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Астрологічний прогноз" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Ольга Соломка
Місце
Україна
Теги
Гороскопи Таро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Гороскоп