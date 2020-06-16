Гороскоп на 17 червня за картами Таро: кому варто остерігатися невдач

Гороскоп на 17 червня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Леви і Овни. А ось Водоліям цього дня краще тримати язик за зубами.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на середу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Світ

Овни, карти Таро обіцяють вам 17 червня успіх в починаннях. Не прогавте можливість укласти важливу угоду і вирішити ті питання, які тривалий час відкладали у темну скриньку. Час діяти!

Телець – Сила

Карти Таро радять Тельцям не відмовлятися від можливостей, будь це додатковий заробіток, нові знайомства або просто екстремальний відпочинок. Все в ваших руках, просто скажіть "Да" новому і невідомому!

Близнюки – Правосуддя

Близнюки, 17 червня будьте пильні: можливо, хтось хоче вас підставити. Не вірте порожнім обіцянкам, спостерігайте за діями. Тримайтеся подалі від справ, які можуть негативно позначитися на ваших стосунках з оточуючими.

Рак – Повішений

Ракам 17 червня потрібно порадувати себе. Нехай це буде маленька, але важлива для вас покупка, яка принесе настрій на весь день. Не скупіться на позитивні афірмації – вони зарядять вас силою для підкорення нових вершин.

Лев – Імператор

17 червня обставини будуть якнайкраще складатися для Левів. Рідні підтримають вас у тому, в чому ви не чекали, а на роботі не перешкоджатимуть для втілення задуманого.

Діва – Стримання

Карти Таро радять Дівам 17 червня почекати з рішеннями, які можуть стати вирішальними в певних життєвих сферах. Подумайте про те, що вам хочеться зараз, і відповіді на питання про майбутнє з'являться самі собою. Ваш девіз – поспішай повільно.

Терези – Верховна жриця

Терези, приділіть увагу своєму здоров'ю. Складіть графік харчування, підберіть раціон і нарешті виспіться. Зайвий стрес ні до чого – зосередьтеся на внутрішній гармонії.

Скорпіон – Відлюдник

Скорпіони, середа для вас буде днем роздумів. Карти Таро рекомендують піти від суєти подалі до природи. Можливо, саме там ви знайдете внутрішній спокій і сили для звершення нових ідей.

Стрілець – Суд

Стрільцям рекомендується 17 червня запастися терпінням – не все буде йти так, як вам хочеться, але час все вирішить. Дозвольте іншим помилятися і, можливо, відповідь на багато питань знайдеться сама собою.

Козеріг – Закохані

Козероги, карти Таро в середу обіцяють вам романтичний настрій. Можливо, ближче до вечора на вас чекатиме приємний сюрприз від другої половинки, а, може, колишні кохані дадуть знову про себе знати.

Водолій – Колісниця

Ворожіння на картах Таро рекомендує Водоліям 17 червня стримувати свої емоції. Намагайтеся в розмовах з близькими не робити гучних висловлювань, оскільки це може погіршити ваші стосунки. На роботі тримайтеся подалі від конфліктних ситуацій – це збереже вашу репутацію.

Риби – Віра (Верховний жрець)

У Риб 17 червня може спостерігатися занепад сил, тому карти Таро рекомендують не брати на себе більше, ніж це можливо, як у роботі, так і в домашніх справах. Виконуйте все в міру своїх можливостей!

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