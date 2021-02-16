Гороскоп на 16 лютого для усіх знаків: хто отримає багато грошей

У вівторок, 16 лютого, Скорпіони, Діви і Раки можуть отримати гроші, Левів очікує справжній прорив у діяльності, а Тельцям порадили зменшити оберти.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 16 лютого.

Овен

Чудовий день для того, щоб отримати підтвердження, що ви виконуєте важливу роль і що без вас би взагалі нічого не відбулося. А це саме ви той двигун, що запускає всю роботу і налаштовує процеси.

Телець

Сьогодні вам потрібно буде зменшити оберти, бо сил для напруженої діяльності не досить, та й колеги чи партнери теж якось не дуже активні, весь час спізнюються, затримують процеси і не виконують свої зобов'язання.

Близнюки

Доводиться досить напружено працювати, а вам так хочеться святкувати і байдикувати. Втім, сьогодні ви встигнете і те, й інше, бо у житті, особливо такому насиченому, завжди знайдеться місце для… свята.

Рак

У своїй професійній сфері ви досягаєте ще більшого успіху. І це не лише хвалебні оди вашому таланту та працездатності, а ще й цілком конкретні фінансові результати – вам починають платити більше грошей.

Лев

Відбувається справжній прорив у вашій діяльності, і ви готові і до цих змін, і до авантюр, які за ними йдуть. Вашій рішучості нині можна лише позаздрити. От що значить правильно налаштувати собі мізки і знайти мотивацію.

Діва

Ваші фінансові справи значно покращаться, бо хтось потурбується про те, щоб закрити якісь ваші потреби, а може ви і самі знайдете суму, яка раптом знадобилася. І відбудеться це досить швидко і легко.

Терези

Більше зосередженості та спокою сьогодні не завадять. Хоч ви можете і картати себе за те, що не надто змістовно проводите цей день, але всьому свій час, а це означає, що для вас цей день – для осмислення, а не дій.

Скорпіон

До вас мають прийти гроші, але з неба не впадуть, бо доведеться за них боротися, доводячи, що ви їх заробили, заслужили і взагалі їх варті. Тому завжди тримайте напоготові і гарні аргументи, і потрібні документи.

Стрілець

Сьогодні можете зустрітися із проявами маніпуляції, коли хтось намагатиметься використати вас, досягти своїх цілей, маніпулюючи вашим бажанням бути хорошими чи почуттям провини. Як тільки відчуєте це – припиняйте спілкування.

Козеріг

День підвищеного стресу, адже він сповнений дуже різноманітними завданнями, і скрізь вам потрібно встигнути, і все якісно зробити, зустрітися з чималою кількістю людей, ще й питання амурні владнати.

Водолій

Доведеться чимало чогось обмірковувати, аналізувати і налагоджувати роботу, роздавати розпорядження та виконувати роль керівника, намагаючись впорядкувати всі виробничі процеси.

Риби

Рада би ваша душа в рай, хотілося б активно попрацювати, щось із колегами обговорити, але раптом можуть виникнути обставини, що заважатимуть вам повною мірою насолодитися нормальними робочими процесами.

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