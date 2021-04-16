Гороскоп на 16 квітня: на кого чекають приємні сюрпризи

У п'ятницю, 16 квітня, в життя Близнюків може увірватися любов, Раки можуть зірвати справжній джек-пот, а на Левів чекають приємні сюрпризи.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 16 квітня.

Овен

Хто б чи що вас не стримували, сьогодні ви звільняєтесь від обмежень. Звичайно, це можна зробити м'яко і спокійно, але ви не добираєте слів і, як завжди, прете буром і не зважаєте на посади.

Телець

Зранку у вас передбачається активне протистояння, чи то з системою, чи то з людиною, яка загралася у вахтера і не хоче вас кудись пускати. Але потім все вирішується, заспокоюється і далі ви перебуваєте у рівному і продуктивному стані.

Близнюки

День просочений любов'ю та відданістю. Навіть у тих, хто давно уже махнув рукою на особисте життя, сьогодні може трапитись кохання, коли нарешті ви відчуєте, що це таке, коли у серці – вогонь, а в животі – метелики.

Рак

Початок дня буде досить звичним і навіть вялим, як то кажуть, ніщо не віщувало, а от потім на вас очікує справжній сюрприз, бо ви можете зірвати справжній джек-пот – виграти конкурс, отримати премію чи надзвичайну пропозицію.

Лев

На вас очікують приємні сюрпризи. Мало того, що день ви проведете досить розслаблено і з задоволеннями, так і ще і приємні зустрічі чи контакти можуть трапитися. Приміром, надішле вісточку людина з вашого минулого.

Діва

Заспокойтесь уже нарешті, зберіться з думками. У вас був досить напружений період, який вимотував вас фізично та морально, тож прийшов час здобути рівновагу і трохи подбати про себе, відпочити і розслабитися.

Терези

Приходять гроші, хоч ви не надто того прагнете, і не дуже вже і працюєте над цим питанням, але фінанси та сприятливі можливості їх отримати просто переслідують вас. Тож доводиться вже вигадувати, на що їх витрачати.

Скорпіон

Настає час активних дій, коли вам доводиться більше працювати, у тому числі і ліктями розчищаючи собі дорогу, і щось відстоювати. І це можуть бути як якісь групові змагання, так і сольні виступи.

Стрілець

Надходять свіжі пропозиції по роботі. І це може бути доволі перспективно, бо в нарешті відчуєте всю повагу до вас, вашого досвіду та навичок, а ще це може принести вам хороші гроші та цілковиту реалізованість.

Козеріг

Обнадійливі новини покличуть вас у дорогу, і вам потрібно буде швидко та організовано зібратися, врахувавши всі нюанси та потенційні несподіванки. Тому будьте уважними та передбачливими і про все подбайте.

Водолій

День буде не простим, ви, поставивши перед собою дуже амбітні цілі, багато і тяжко працюєте. Але ж це ваш вибір - ніхто вас не змушує так напружуватись. Але вам потрібно довести собі, що ви багато на що здатні.

Риби

Доводиться дещо пригальмовувати власну фантазію і зменшувати свої бажання, бо родина потребуватиме коштів. І хоч ви уже в думках дозволили собі все, обставини змушують переглянути кошторис.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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