Гороскоп на 16 грудня для всіх знаків: у кого почнеться нове життя

Середа, 16 грудня, стане для Раків і Козерогів початком чогось нового, Близнюкам принесе приємні знайомства, а Стрільцям варто бути уважнішими.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала п рогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 16 грудня.

Овен

Ви почуваєтесь на висоті в усіх смислах, бо і самопочуття чудове, і сил багато, і з роботою прекрасно справляєтесь та ще й вас у приклад іншим ставлять. Словом, якийсь період відродження та тріумфу переживаєте.

Телець

Найоптимальніше, що ви можете сьогодні зробити – це ухвалювати розумні рішення. Голова вам нині дуже знадобиться, тому користайтеся своїм світлим розумом, застосовуйте його аналітичні та логічні можливості.

Близнюки

Зустрічі та знайомства, що сьогодні відбуваються, обіцяють бути не стільки діловими, скільки приємними та доволі особистісними. Ви отримуєте нагоду подивитися на себе очима іншої людини.

Рак

День раптом може покласти початок чомусь новому. Приміром, ви вирішите освоювати якісь нові навички, чи подумаєте про нову роботу, чи вам запропонують кудись вирушити чи вступити в якесь співтовариство.

Лев

Якщо ви тривалий час перебували у невідомості, і взагалі не бачили попереду виходу, то сьогодні відбувається справжній прорив – ви відкриваєте для себе нові шляхи та вже бачите нові можливості.

Діва

Щоб здійснити усі свої задумки та плани, доводиться прискорюватися. Тож день сьогодні обіцяє бути доволі напруженим і насиченим різними турботами. Але вам не звикати до такого графіку і ви легко розрулюєте усі справи.

Терези

Щедрість, з якою ви сьогодні роздаєте приємні слова та подарунки, розтопить будь-яке серце. Втім, вам зараз не надто важливо отримати прихильність, бо ви зосереджені на власних почуттях і тішитеся тому, як вам приємно обдаровувати інших.

Скорпіон

Не витрачайте всі гроші, бо з такими апетитами та такою швидкістю, що ви їх тринькаєте, можете на свята залишитися зовсім на бобах. Звичайно, це дуже приємно щось купувати і дарувати, але в усьому має бути міра.

Стрілець

Подбайте сьогодні про захист, як майна та грошей, так і себе. І зробіть все можливе, щоб убезпечити себе від різних несподіванок та недобрих помислів інших. Перевіряйте двері, ховайте подалі гаманець і не відкривайте дивних листів та посилань.

Козеріг

Дорога, що сьогодні у вас передбачається, буде хоч і звичною і навіть нудною, але вона здатна вам принести нові одкровення. Тому замість того, щоб нудитися і втикати в телефон, сприймайте її як перехід зі старого життя в нове.

Водолій

Переведіть уже подих, найнапруженіший період цього напруженого року, здається, добігає кінця і попереду світить трохи перепочинку. Ви так гарно впоралися із випробуваннями, що не завадить і нагородити себе.

Риби

І знову доводиться тяжко працювати. А що робити – попереду свята, тож треба якось прискорюватися та переходити на більш інтенсивні форми роботи. Втім, це не означає, що ви у подальшому відпочиватимете.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка дала прогноз для України за картами Таро на тиждень 14-20 грудня. За її словами, суспільство буде зосередженим на підготовці до свят і вирішенні власних проблем. У той же час, економіка країни продовжить руйнуватися.

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