Гороскоп на 16 червня за картами Таро: кого чекає приємний сюрприз

Гороскоп на 16 червня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Овни й Терези. А ось Рибам в цей день потрібно приділити увагу своїм близьким.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на вівторок для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Лицар Мечів

Овни, вас очікує надзвичайно позитивний день, адже ви будете на піку своєї активності! На роботі у вас буде більше, ніж достатньо справ, але ви з усім впораєтеся і досягнете поставленої мети.

Телець – Вежа

Карти Таро кажуть, що Тельцям 16 червня ввечері варто максимально відключитися від щоденних обов'язків. Віддайте перевагу розмовам, книжкам, прогулянкам. Вам варто відпочити!

Близнюки – Дама Денаріїв

Для Близнюків цей день може виявитися досить несприятливим. Ймовірно, що будуть виникати несподівані проблеми, для вирішення яких потрібно проявити максимальну розважливість і стриманість.

Рак – Закохані

Ворожіння на картах Таро обіцяє Ракам романтичний день. Можливо, ви зустрінете свою другу половинку. Є варіант, що про себе також нагадають колишні.

Лев – Паж Кубків

Карти Таро пророкують Левам 16 червня невеликі ускладнення в стосунках з начальством. Але, якщо ви поводитиметься гідно і коректно, то конфлікт швидко владнається.

Діва – Колісниця

Ймовірно, що на долю Дів 16 червня може випасти поява нових можливостей для кар'єрного зростання. Добре подивіться навколо і будьте уважні, щоб не упустити шанс.

Терези – Сонце

Карти Таро радять Терезам 16 червня не засиджуватися вдома ввечері. Спробуйте знайти можливість вибратися в гості або зайнятися улюбленим хобі поза домом. У такому випадку доля може принести вам цікавий подарунок.

Скорпіон – Правосуддя

Карти Таро радять Скорпіонам 16 червня бути обережними зі здоров'ям. В першу чергу уникайте стресових ситуацій, адже вони можуть стати головною причиною поганого самопочуття.

Стрілець – Маг

Стрільці, в першій половині дня можливі приємні сюрпризи від рідних. Не забудьте сказати їм слова подяки й нагадати, які дорогі вони вам.

Козеріг – Двійка Денаріїв

Карти Таро радять Козерогам не впадати у відчай і не драматизувати в разі, якщо їхні плани підуть не так, як вони собі задумали. Вже скоро все налагодиться і результат буде ще кращим, ніж ви очікували.

Водолій – Зірка

Водолії, найближчим часом ваше фінансове становище поліпшиться. Можете розщедритися на те, про що ви давно мріяли, незабаром витрати компенсуються.

Риби – Верховна Жриця

Рибам варто трохи часу приділити рідним і друзям. Зателефонуйте першими й налагодьте контакт з людиною, яку ви почали втрачати. Доля 16 червня буде сприяти в таких справах.

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