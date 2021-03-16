Гороскоп таро на 16 березня: на кого чекають хороші новини

У вівторок, 16 березня, Стрільці отримають хороші новини стосовно роботи, Тельцям і Ракам порадили зменшити оберти і не поспішати, а на Водоліїв може чекати подорож або переїзд.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз на картах таро для всіх знаків на 16 березня.

Овен

Контакти із зарубіжжям будуть дуже успішними і обіцяють вам чималі прибутки. Через правильні й розумні рішення вимальовуються дуже привабливі перспективи і перед вами розкриваються чудові можливості для збагачення.

Телець

Варто трохи збавити оберти і перечекати якісь гострі моменти для того, щоб у майбутньому сподіватися на успіх. Загалом не поспішайте сьогодні нічого робити, бо поспіх не призведе до бажаних результатів.

Близнюки

Спокійний і дуже повільний день, коли замість звичної біганини та метушні, варто приділити увагу собі, здоров'ю, зосередитися на внутрішніх процесах і зрозуміти, що з вами насправді відбувається.

Рак

Щось ви зовсім запрацювалися останнім часом, тож варто вже і паузу взяти, і влаштувати собі перезавантаження, зайнявшись зовсім іншим видом діяльності, щоб зовсім не вигоріти і не почуватися втомленими.

Лев

Якщо вам не дають спокою амбіції, то варто не приховувати свої бажання, а спробувати заявити про них, взяти на себе відповідальний шмат роботи і довести всім, що ви справді здатні на вчинки.

Діва

Родина та особисті справи виходять на перший план – ваші діти чи кохані потребують уваги, і ви весь час присвячуєте близьким та рідним людям, можливо, навіть ігноруючи виробничі справи та потреби.

Терези

День буде більше схожим на свято, весь час вас супроводжує піднесений настрій, та й люди навколо вас створюють дуже приємну та святкову атмосферу, що дозволяє вам почуватися надзвичайно щасливими.

Скорпіон

Вам здаватиметься, що хтось заважає вам повною мірою виявляти ваші таланти, але сьогодні станеться диво, і перед вами розкриваються неймовірні можливості. Головне, щоб ви встигли скористатися цим вікном можливостей.

Стрілець

Надходять гарні новини щодо вашого професійного зростання, але їх потрібно як слід осмислити й опрацювати. Можливо, для вас готують нову посаду чи новий напрям роботи, де ви нарешті зможете себе проявити.

Козеріг

Перед вами нині стоять дуже важливі завдання – розпочати новий етап, зробивши правильні кроки у цьому напрямі. Тож будьте консервативними і дуже правильними, не вигадуйте велосипед, а скористайтесь перевіреними кресленнями.

Водолій

Якщо у вас попереду вимальовується перспектива переїзду чи подорожі, то сьогодні – саме час як слід підготуватися до переміщення: продумати маршрути, логістику, замовити квитки, готелі, домовитися про трансфер тощо.

Риби

Настрій бойовий. Ви налаштовані рішуче, відчуваєте свою силу і змогу здолати будь-які перепони, суперників і конкурентів. І справді, сьогодні у вас буде можливість взяти участь у змаганнях і перемогти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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