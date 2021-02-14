Гороскоп на 15 лютого для усіх знаків: на кого чекають зміни

У понеділок, 15 лютого, у Близнюків може початися новий етап в житті, Леви будуть спантеличені пошуком грошей, а Терези досягнуть мети, до якої давно йшли.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах Таро для всіх знаків зодіаку на 15 лютого.

Овен

Сьогодні ви нікуди не поспішаєте, все робите уважно та зосереджено, можливо, займаєтесь фінансовими справами чи юридичними документами, де потрібна логіка та сконцентрованість.

Телець

Буде над чим замислитись у цей зимовий день, обдумати своє життя і те, куди ви нині рухаєтесь, можливо, переглянути свої попередні плани і змінити їх на користь більш нагальних та цікавих.

Близнюки

Обирати знову нове життя вам не вперше, і ви це сприймаєте із шаленим оптимізмом, радісно кидаючись вивчати перспективи і складати плани завоювання світу у новому напрямку.

Рак

Чим рішучіші ви сьогодні будете, тим краще. Особливо, коли це стосується змін вашого звичного способу життя і вирулювання на нові рейки. Адже саме відсьогодні може початися для вас новий відлік часу.

Лев

Гостро повстане питання – де взяти гроші. Так, вони вам справді зараз дуже потрібні і ви будете знаходити різні методи та способи, щоб покращити свій матеріальний стан, у тому числі активно працюючи.

Діва

Ніщо не зіпсує вашого піднесеного настрою та радісного відчуття свята, що триває вічно. Бо ваше кохання, ваші стосунки зараз переживають саме ту фазу, коли ви розумієте, що життя справді варте того, аби жити.

Терези

Ціль, яку ви колись собі поставили, нарешті сьогодні досягається. І байдуже, чи стосується це виробничих справ, чи особистих, але намічається день, коли усвідомлюєте, що ви – молодець! Чи молодиця.

Скорпіон

Термінові виробничі справи закликають вас до праці і надихають викладатись на всі 100%. І ви сьогодні будете дуже популярними, до ваших думок прислухаються колеги і всі виконують ваші вказівки.

Стрілець

Романтичний настрій у вас триває, ви готові усіх себе віддати заради любові, того самого неймовірного відчуття піднесення і заради щастя кохати і бути коханими. Тож ви можете продовжити святкування.

Козеріг

Захочеться зламати стереотипи і розбурхатися, бо ви вели надто праведне життя. Тож вас потягне десь у блуд, у розваги, може інколи дещо надмірні, але усі ми люд, а не міфічні ідеальні небожителі.

Водолій

Хтось чи щось ніби зв'язує вам руки і не дає рухатись, і ви не можете бачити всю картину в цілому, а лише її розрізнені шматочки. тож сьогодні бажано відійти подалі і подивитися на себе і ситуацію ніби збоку.

Риби

День обіцяє бути дуже потужним,бо і ви свою силу відчуваєте, і всесвіт робить все, щоб підігнати вам сприятливі обставини для здійснення ваших мрій та планів. Тому можете спробувати запланувати щось справді грандіозне.

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