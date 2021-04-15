Гороскоп на 15 квітня: у Стрільців життя заграє новими барвами

У четвер, 15 квітня, Тельці будуть вирішувати сімейні питання, Близнюкам можуть запропонувати цікавий проєкт, а у Стрільців життя заграє новими барвами.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 15 квітня.

Овен

Відбувається активне спілкування з дуже цікавими та надихальними людьми, приклад яких вам би хотілося наслідувати. Ви активно обмінюєтесь думками, ідеями і, може, навіть прагнете створити щось спільне.

Телець

Особисті чи сімейні інтереси сьогодні для вас важливіші за будь-які справи. І ви присвятите чимало часу на вирішення цих питань, може навіть ігноруючи роботу. Та і не до роботи зараз, бо ви не можете більше ні про що інше думати.

Близнюки

Вам можуть запропонувати надзвичайно цікавий проєкт, який потребуватиме від вас певної сміливості і навіть авантюризму. Але він покликаний зробити вас значно публічнішими, словом, принесе вам славу та гроші.

Рак

Відбуваються кардинальні зміни як у вашому світосприйнятті, так і в тому, що твориться навколо вас. Ви стаєте більш логічними, все ретельно прораховуєте, аналізуєте. І усвідомлюєте, що такий підхід працює набагато краще, ніж спонтанність.

Лев

Вам буде приємно присвятити час комусь іншому, вирішенню питань ваших коханих чи близьких людей, можливо, навіть принести в жертву власні інтереси. Звичайно, це не має бути на постійній основі, але час від часу так варто робити.

Діва

Виробнича необхідність вимагатиме від вас рішучих дій, і ви як лев кидаєтесь на захист своєї думки, обстоюєте інтереси фахові та корпоративні, можливо, захищаєте якийсь проєкт, бізнес-план, презентацію чи дисертацію.

Терези

Проведете цей день спокійно. Все складатиметься саме так, як вам потрібно, зустрічі будуть змістовними, люди – доброзичливими, робота – продуктивною, настрій – врівноваженим. Що ще людині потрібно для щастя?!

Скорпіон

Ви стикаєтеся із ситуацією "пан чи пропав", вам потрібно буде вибрати для себе один із варіантів, зробити на нього ставку і, по можливості, не помилитися, бо від вашого вибору справді багато що залежить.

Стрілець

Відбувається якесь оновлення, приходять цікаві усвідомлення, життя ніби починає вигравати новими барвами, в голові прояснюється, і ви вже бачите, що для вас насправді важливо, чого ви хочете і як цього досягти.

Козеріг

Гроші потребуватимуть уваги – ви їх ретельно рахуєте, розподіляєте за статтями, аналізуєте прибутки та витрати, плануєте дохід, інвестиції тощо. Словом, сьогодні вони у вас будуть і ви робитимете все, щоб і надалі вони до вас приходили.

Водолій

Першу половину дня ви ніби щось вичікуєте, час тягнеться неймовірно довго, а от після обіду вам усе це може набриднути і ви дієте більш рішуче, висловлюєте своє незадоволення і усіх підганяєте.

Риби

Якась безвихідна ситуація може дещо зіпсувати вам настрій. І ви не вигадаєте нічого кращого, ніж просто тихо сумувати і терпіти незручності, аніж протистояти, боротися чи шукати виходи, бо сил на весь цей спротив просто не буде.

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