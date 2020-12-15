Гороскоп на 15 грудня за картами Таро: Овнів чекають нові можливості

У вівторок, 15 грудня, Водоліям вдасться домогтися поставленої мети, Овнів чекають нові можливості, а Ракам радять стежити за грошима. Водночас у Львів день буде наповненим романтикою, а Скорпіонам краще відпочити і набратися сил.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 15 грудня.

Овен

Життя поставить вас перед непростим вибором, надавши чудові можливості для подальшого розвитку і зростання. І це буде вибір між хорошим і чудовим, тому що б ви не обрали, на вас очікує успіх і покращення вашого життя.

Телець

Щось ви сьогодні дуже критично та рішуче налаштовані, постійно хочете висловитися з будь-якого приводу. Вочевидь, ви і так тривалий час тримали все в собі, і тепер настав момент, коли всі слова та емоції потребують виходу.

Близнюки

Вам потрібно вигадати щось кардинально нове і мізки починають посилено працювати, аналізувати, співставляти, словом, творити. І вам буде дуже цікаво спостерігати за цим чарівним процесом творчості та креативу.

Рак

Сьогодні рахуйте ретельніше гроші. Загалом, це корисна звичка – складати бюджет, а потім його дотримуватись, так ви бачите звідки приходять гроші, куди йдуть, де ви їх втрачаєте.

Лев

День буде сповненим романтичного настрою, коли ви перебуваєте в ейфорії і постійно думаєте про одну людину, мрієте про зустріч. І чудово, коли почуття взаємні і ви врешті домовляєтеся про побачення.

Діва

Ви нині світлі, активні та переповнені енергією, готові запалити ентузіазмом інших. І навколо вас збираються люди, які готові бути поруч і слідувати за вами, куди б ви не йшли, і що б не робили.

Терези

Ви для себе вирішили, що досить вже сидіти на місці й незрозуміло чого чекати, треба вже рухатись і чимось займатися. І байдуже, що це буде, головне, щоб ви піднялися з дивану і почали щось робити.

Скорпіон

Нині вам вкрай необхідно просто відпочити, причому не активно, а просто лежачи на дивані і майже не рухаючись. От потрібно людині час від часу валятись і нічого не робити, тому не картайте себе за бездіяльність.

Стрілець

Проведіть цей день спокійно, зосередившись на собі, на власних емоціях, думках, бажаннях. Зрештою, зробіть те, про що ви давно мріяли, втілюйте якісь свої давні бажання, якими б дивними вони вам не здавалися.

Козеріг

Приходять нові проривні та геніальні рішення, які здатні зробити ваше життя більш цікавим, а гаманець – наповненим. І ви самі будете дивуватись, звідки вони у вас беруться – нові ідеї та більші гроші.

Водолій

Почуваєтесь переможцем, адже ви завойовуєте нові висоти і досягаєте своїх цілей. Та й люди навколо сприймають вас та ваші успіхи надзвичайно позитивно, що додає вам більше сил і навіть зухвальства.

Риби

Перебуваєте у змішаних почуттях та у сумнівах – як ви сюди потрапили, а чи туди ви йдете і взагалі у якому напрямку рухатись. Зрештою, у такій ситуації краще взяти паузу для того, щоб визначити пріоритети та набратися сил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка дала прогноз для України за картами Таро на тиждень 14-20 грудня. За її словами, суспільство буде зосередженим на підготовці до свят і вирішенні власних проблем. Водночас економіка країни продовжить руйнуватися.