Гороскоп на 15 червня за картами Таро: кому потрібно бути обережним

Гороскоп на 15 червня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Овни й Терези. А ось Скорпіонам в цей день потрібно контролювати свої емоції.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на понеділок для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Колісниця

Овни, 15 червня – це хороший день, щоб сконцентруватися на сімейних справах і питаннях особистого характеру. Приділіть час близьким і потіште свою кохану людину.

Телець – Світ

Тельцям 15 червня необхідно налаштуватися на активну діяльність. Їх очікує багато проблем. Ймовірно, що до кінця дня представники цього знака відчують втому і роздратування.

Близнюки – Двійка Денаріїв

15 червня обставини будуть складатися якнайкраще для Близнюків – і особисті, і ділові партнери будуть проявляти розуміння і не перешкоджати їм втілювати задумане.

Рак – Утримання

Раки, цей день стане для вас серйозним випробуванням на міцність і працездатність. Але якщо ви захочете домогтися успіху – у вас все вийде.

Лев – Паж Кубків

Леви, у вас з'явиться маса ідей з приводу джерел додаткового заробітку. Карти Таро радять 15 червня вибрати варіант, який буде максимально комфортним для вас.

Діва – Сонце

Дів 15 червня буде очікувати на рідкість спокійний день. Тому карти Таро рекомендують насолоджуватися кожним моментом і присвятити вільний час самовдосконаленню.

Терези – Верховна Жриця

Ворожіння на картах Таро радить Терезам 15 червня зайнятися своїм здоров'ям. Прогулянки на свіжому повітрі, правильне харчування і спорт допоможуть повернутися в форму.

Скорпіон – Лицар Мечів

Карти Таро попереджають, що Скорпіонів очікує емоційний день. Щоб не довести себе до нервового зриву, навчіться контролювати свої емоції. Щоб уникнути незручних ситуацій, краще промовчите.

Стрілець – Четвірка Жезлів

15 червня Стрільцям необхідно набратися терпіння. Вас буде все дратувати й ви навіть не зможете виспатися. Але якщо здається, що весь світ проти вас, то варто спробувати стати його частиною, щоб було легше.

Козеріг – Дама Денаріїв

Карти Таро радять Козерогам зробити щось незвичайне 15 червня і спробувати вирватися з рутини. Можете сміливо поекспериментувати. День гарний для будь-яких змін. Головне не просиджувати весь час на дивані.

Водолій – Вежа

Водолії, приділіть трохи часу рідним і друзями 15 червня. Зателефонуйте першими та налагодьте контакт з людиною, яку почали втрачати. Доля сприятиме вам у таких справах.

Риби – Маг

Для Риб цей день буде вдалим в усьому, особливо в матеріальному плані. Не випускайте ініціативу з рук і не відмовляйтеся від допомоги, зайвою вона не буде.