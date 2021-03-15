Гороскоп на 15 березня: Близнюки і Скорпіони отримають гроші

У понеділок, 15 березня, Овни можуть зустріти любов і змінити своє життя, у Близнюків і Скорпіонів налагодиться фінансове становище, а Левів чекають нові знайомства.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків на 15 березня.

Овен

Кохання може перевернути ваше життя з ніг на голову. І ви забудете про все те, що раніше ретельно планували, бо у ваше життя вриваються нові емоції, бажання, прагнення, перспективи.

Телець

Ви прагнете зробити все, щоб ваша родина була щаслива й усім задоволена. Тож сьогодні всі ваші думки та фінанси будуть спрямовані на родину, на забезпечення її усім необхідним, і навіть більше.

Близнюки

Всі ваші фінансові очікування справджуються – ви отримуєте той рівень винагороди за свою роботу, на який розраховували. Втім, вашим прибуткам є куди рости, варто лише правильно організувати свою роботу.

Рак

Обставини вимагають від вас ще ретельніше ставитися до ваших фінансів, вести бухгалтерію, відкладати гроші на різні потреби і взагалі враховувати той факт, що кошти можуть надходити нерегулярно.

Лев

Знайомство з новими людьми приносить у ваше життя нові фарби та нові можливості. Адже це може бути не лише приємне спілкування з тими, хто вас розуміє, але й цілком взаємовигідні контакти.

Діва

Ви можете отримати пропозицію влитися у якийсь творчий колектив чи навіть очолити команду. Словом, відкриваються цікаві можливості для самореалізації, зокрема як лідера.

Терези

Все ще можете й далі відпочивати і розслаблятися, жодних термінових справ на вас не очікує, тож можна присвятити час прогулянкам, перегляду фільмів та різноманітним спокійним та звичним задоволенням.

Скорпіон

Саме той випадок, коли "сиділа-сиділа, та й висиділа", бо ви наче нічого особливого не робили для покращення свого матеріального становища, але трохи зачекали – і вам гроші самі почали на голову сипатися.

Стрілець

Відбувається активізація у діловій сфері – у вас народжуються нові ідеї щодо роботи, бізнесу та монетизації своїх талантів та навичок, і тут же знаходяться ті, хто готовий вас підтримати і втілити ваші задуми у життя.

Козеріг

Сьогодні ваша тяжка робота нарешті буде гідно винагороджена. Бо скільки ж можна невпинно працювати лише на сподіваннях та на обіцянках? І от нарешті ви отримуєте все, на що заслуговували.

Водолій

День проходить у нормальному робочому ритмі, спокійному та діловому, ви чесно та сумлінно виконуєте свою роботу і надзвичайно тішитеся і тому, що вона у вас є, і тому, що ви можете реалізувати себе.

Риби

Попереду – дуже насичений тиждень, і вам сьогодні уже варто підготуватися до нього, розім’яти м’язи, намалювати план дій, забезпечити себе всіма необхідними інструментами та матеріалами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у березні, як розповіла тарологиня, Овнів і Левів чекає успіх у всіх сферах – і вдома, і на роботі, і в особистому житті, а Близнюки та Раки отримають багато грошей.

В Україні на початку весни можуть перезавантажити владу й усю економічну систему країни.

Також Соломка дала любовний гороскоп на місяць: Овнам і Тельцям стане комфортно у стосунках, а Діви ходитимуть на побачення.

А ось у кар'єрі, згідно з гороскопом на місяць, більше таланитиме Стрільцям і Тельцям – вони можуть знайти нову роботу або отримати підвищення.

Згідно з прогнозом здоров'я для всіх знаків на 2021 рік, Ракам варто зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

У 2021 році у багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжню любов.

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