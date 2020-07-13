Гороскоп на 14 липня: час позбутися старих образ Близнюкам, Дівам і Рибам

Гороскоп на 14 липня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологиня ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на вівторок.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

Цього дня ви відчуєте готовність розв'язувати будь-які проблеми, роблячи крок вперед щодо важливих питань і досягнення цілей. Також з'явиться можливість навчити або надихнути когось своїми діями.

14 липня 2020 року Левам і Козерогам доведеться боротися зі своїми страхами

Овен

Сьогодні з'явиться мотивація розв'язати питання, на яке довгий час закривали очі. Також ви можете повернутися до якоїсь старої ідеї або відновити колишні стосунки. Особистий вплив і харизма зараз дуже сильні.

Телець

Це ідеальний час, щоб зосередитися на розв'язанні давніх проблем, які заважають рухатися вперед. Ви відчуєте, що готові вносити будь-які зміни. Відчуття мети і прагнення до кращого життя призведуть до підвищеної продуктивності.

Близнюки

Сьогоднішні енергії ефективні для боротьби зі своїми страхами та усунення старих образ. Ви будете мотивовані долати різні перешкоди і розв'язувати будь-які проблеми в своєму житті. Це призведе до посилення гармонії та благополуччя.

Рак

Сьогодні ви зможете розібратися з проблемами, які пов'язані з досягненням особистих цілей або ефективністю. Не бійтеся ухвалювати серйозні рішення. Це прекрасний час, щоб взяти на себе ініціативу та рухатися вперед.

Лев

Це важливий час для того, щоб зустрітися зі своїми страхами і подолати деякі з них. Крім того, сьогодні ви зможете зрозуміти щось дуже важливе, що позитивно позначиться на подальших діях та досягненні успіху.

Діва

Сьогодні може виникнути проблема в стосунках. Постарайтеся позбутися старих образ, щоб досягти кращого взаєморозуміння з партнером. Водночас звертайте увагу на заняття, які допомагають як фізичному, так і емоційному здоров'ю.

Терези

Цього дня ви відчуватимете гнів через деякі взаємодії. Люди можуть погіршити якусь ситуацію або завадити досягненню мети. Спробуйте визнати проблемні сфери свого життя, щоб краще зрозуміти, що робити далі.

Скорпіон

Сьогодні потрібно звернути особливу увагу на свої почуття та інстинкти. Завдяки цьому вдасться краще зрозуміти проблеми в сім'ї, роботі або стосунках, а також зробити все можливе для їх вирішення.

Стрілець

Цього дня з'явиться мотивація працювати над улюбленим проєктом або шукати натхнення, щоб впоратися з якимись труднощами та проблемами. Докладіть зусиль для виконання поточних завдань, які допоможуть досягти своїх цілей.

Козеріг

Сьогодні ви будете схильні виявляти власні страхи, а потім робити кроки щодо їх усунення. Це відкриє можливість поглянути на деякі речі під іншим кутом. Постарайтеся розв'язати якусь проблему, зберігаючи впевненість у тому, що робите.

Водолій

Це гарний час для зміни звичного способу життя. Почніть приділяти увагу заняттям, які приносять найбільшу користь. Якщо відчували розчарування в людях, сьогодні буде корисно позбутися накопичених образ.

Риби

Цього дня не варто занадто концентруватися на своїх проблемах. Приділіть більше уваги поточним мріям і планам. Також спробуйте звільнитися від старих образ, щоб поліпшити стосунки з кимось із друзів.