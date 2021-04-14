Гороскоп на 14 квітня: для кого день буде вдалим

Середа, 14 квітня, стане вдалим днем для Близнюків – вони будуть зосереджені на справах і досягнуть своєї мети. Терезів цього дня будуть переслідувати спокуси і провокації, а Водолії отримають гроші.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 14 квітня.

Овен

Весь день буде досить напруженим і наповненим великою кількістю дуже відповідальних справ, коли вам потрібно буде проявляти всю свою волю та рішучість. І тільки ближче до ночі вам вдасться хоч трохи розслабитись.

Телець

Рівень напруги у спілкуванні може раптово зрости, і вечір перестає бути млосним. І вам доводиться вже добирати аргументи і навіть підвищувати голос для того, щоб вас почули і правильно зрозуміли.

Близнюки

Переможною ходою ви просуваєтесь вперед, зосереджуючи увагу на найважливіших аспектах вашого плану, що допомагає вам не відволікатися на різні дурниці. Зрештою, сьогодні ви досягаєте своїх цілей.

Рак

Ви зараз розробляєте собі нові плани, нові напрями, за якими хотіли б просуватися і в майбутньому. І сьогодні для вас справді відкриваються нові можливості для реалізації цих задумів.

Лев

Сьогодні може надійти пропозиція десь помандрувати чи взагалі змінити місце дислокації, якщо не назовсім, то на досить тривалий час. Це буде приємно, навіть якщо зміна роботи, місця чи країни проживання поки не входить у ваші плани.

Діва

День, коли мало що відбувається, і у вас складається враження, що ви потрапили у якусь пастку – все навколо завмерло, ви не можете нікуди рухатися, немов зв'язані з руками і ногами. Залишається тільки перечекати цей період.

Терези

Ви тривалий час були такими зразковими і праведними, що аж нудно стає, тож сьогодні у вас буде нагода дещо зіпсувати собі правильний імідж і пуститися берега. Спокуси та провокації нині вас переслідуватимуть на кожному кроці.

Скорпіон

Робота сьогодні хоч і буде звичною, але здаватиметься трохи нудною. Ви втомилися від одноманітності й уже потребуєте зміни вражень, чогось нового та навіть інноваційного. Але від вас вимагають лише виконання старих функцій.

Стрілець

Ви б і раді рватися вперед, але все навколо спонукатиме вас зменшити оберти і якось заспокоїтися. Можливо, навіть принести себе в жертву заради спокою інших. Просто знайдіть сенс у цьому уповільненні.

Козеріг

День проводите у спокої, занурившись у себе, більше відпочиваючи, аніж працюючи чи ще якось напружуючись. Вам зараз так необхідна ця пауза, щоб зібратися з думками та силами, розібратися у собі та ситуації, що склалася.

Водолій

Готуйтесь отримувати гроші чи ще якесь заохочення чи знаки вдячності. Цим щасливим моментам ви завдячуєте добрим і відповідальним людям, які готові ділитися з вами і теплим словом, і дзвінкою монетою.

Риби

Спілкування з людьми сьогодні вас, з одного боку, потішить, бо це будуть доволі радісні моменти, а з іншого – спантеличить, бо дехто може спробувати ввести вас в оману, і ви перебуватимете у певних ілюзіях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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