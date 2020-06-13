Гороскоп на 14 червня за картами Таро: кого чекає несподіваний прибуток

Гороскоп на 14 червня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Діви й Терези. А ось Водолії в цей день можуть зіткнутися з неприємностями на роботі.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на неділю для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

creditcardscanada.ca

Овен – Дама Денаріїв

Карти Таро кажуть: Овнам 14 червня вкрай важливо не допускати нервових перевантажень. Варто прислухатися до своїх почуттів, щоб зберегти душевну рівновагу.

Телець – Сонце

Успіх супроводжуватиме вас 14 червня як у професійних, так і в особистих взаєминах. Тому постарайтеся не упустити щасливий шанс врегулювати життєві обставини на всіх рівнях.

Близнюки – Правосуддя

Карти Таро кажуть, що день буде невдалим для Близнюків. Краще залишіться вдома і не плануйте жодних важливих справ.

Рак – Утримання

Раки, забудьте про все, що турбувало вас останнім часом. Тому що починаючи з 14 червня ситуація обов'язково зміниться в кращий бік.

Лев – Пустельник

Можете відчути себе 14 червня дуже втомленими й зовсім позбавленими енергії. Не намагайтеся себе насильно примушувати щось робити. Краще постарайтеся максимально розслабитися.

Діва – Зірка

Діви, ваші мрії будуть збуватися 14 червня і все піде за планом. У професійній та фінансовій сфері вас очікує повна безпека. Ви отримаєте можливість розвіяти ваші сумніви.

Терези – Вежа

14 червня Терезів очікує легкий, позитивний день. За що б ви не взялися, удача і кмітливість допоможуть виконати завдання ідеально.

Скорпіон – Лицар Мечів

Скорпіонам варто проявити турботу та увагу до своєї сім'ї, вислухати потреби близьких і піти на поступки. Особливо це актуально для тих представників знаку, яким притаманна неабияка впертість.

Стрілець – Закохані

Стрільцям 14 червня пощастить у коханні так, як ніколи. Вони зможуть зустріти людину, в яку не просто закохаються, а й зрозуміють, що перед ними справжній друг.

Козеріг – Світ

Карти Таро радять Козерогам відмовитися від шкідливих звичок. Не пийте кави, не дозволяйте собі палити та їсти фастфуд. Постарайтеся прогулятися вулицею та зайнятися собою. Це підніме вам настрій і поліпшить самопочуття.

Водолій – Сімка Жезлів

Ворожіння на картах Таро каже, що Водоліям слід вкладати гроші в себе. Як у процедури для здоров'я і краси, так і в саморозвиток. Їм це зараз необхідно.

Риби – Колесо Фортуни

Рибам 14 червня може вдатися зробити більше, ніж було заплановано. Такий хід подій додасть вам багато позитивної енергії.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!