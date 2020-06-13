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Гороскоп на 14 червня за картами Таро: кого чекає несподіваний прибуток

2.6т
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Гороскоп на 14 червня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Діви й Терези. А ось Водолії в цей день можуть зіткнутися з неприємностями на роботі.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на неділю для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 14 червня за картами Таро: кого чекає несподіваний прибуток

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Овен – Дама Денаріїв

Карти Таро кажуть: Овнам 14 червня вкрай важливо не допускати нервових перевантажень. Варто прислухатися до своїх почуттів, щоб зберегти душевну рівновагу.

Гороскоп на 14 червня за картами Таро: кого чекає несподіваний прибуток

Телець – Сонце

Успіх супроводжуватиме вас 14 червня як у професійних, так і в особистих взаєминах. Тому постарайтеся не упустити щасливий шанс врегулювати життєві обставини на всіх рівнях.

Гороскоп на 14 червня за картами Таро: кого чекає несподіваний прибуток

Близнюки – Правосуддя

Карти Таро кажуть, що день буде невдалим для Близнюків. Краще залишіться вдома і не плануйте жодних важливих справ.

Гороскоп на 14 червня за картами Таро: кого чекає несподіваний прибуток

Рак – Утримання

Раки, забудьте про все, що турбувало вас останнім часом. Тому що починаючи з 14 червня ситуація обов'язково зміниться в кращий бік.

Гороскоп на 14 червня за картами Таро: кого чекає несподіваний прибуток

Лев – Пустельник

Можете відчути себе 14 червня дуже втомленими й зовсім позбавленими енергії. Не намагайтеся себе насильно примушувати щось робити. Краще постарайтеся максимально розслабитися.

Гороскоп на 14 червня за картами Таро: кого чекає несподіваний прибуток

Діва – Зірка

Діви, ваші мрії будуть збуватися 14 червня і все піде за планом. У професійній та фінансовій сфері вас очікує повна безпека. Ви отримаєте можливість розвіяти ваші сумніви.

Гороскоп на 14 червня за картами Таро: кого чекає несподіваний прибуток

Терези – Вежа

14 червня Терезів очікує легкий, позитивний день. За що б ви не взялися, удача і кмітливість допоможуть виконати завдання ідеально.

Гороскоп на 14 червня за картами Таро: кого чекає несподіваний прибуток

Скорпіон – Лицар Мечів

Скорпіонам варто проявити турботу та увагу до своєї сім'ї, вислухати потреби близьких і піти на поступки. Особливо це актуально для тих представників знаку, яким притаманна неабияка впертість.

Гороскоп на 14 червня за картами Таро: кого чекає несподіваний прибуток

Стрілець – Закохані

Стрільцям 14 червня пощастить у коханні так, як ніколи. Вони зможуть зустріти людину, в яку не просто закохаються, а й зрозуміють, що перед ними справжній друг.

Гороскоп на 14 червня за картами Таро: кого чекає несподіваний прибуток

Козеріг – Світ

Карти Таро радять Козерогам відмовитися від шкідливих звичок. Не пийте кави, не дозволяйте собі палити та їсти фастфуд. Постарайтеся прогулятися вулицею та зайнятися собою. Це підніме вам настрій і поліпшить самопочуття.

Гороскоп на 14 червня за картами Таро: кого чекає несподіваний прибуток

Водолій – Сімка Жезлів

Ворожіння на картах Таро каже, що Водоліям слід вкладати гроші в себе. Як у процедури для здоров'я і краси, так і в саморозвиток. Їм це зараз необхідно.

Гороскоп на 14 червня за картами Таро: кого чекає несподіваний прибуток

Риби – Колесо Фортуни

Рибам 14 червня може вдатися зробити більше, ніж було заплановано. Такий хід подій додасть вам багато позитивної енергії.

Гороскоп на 14 червня за картами Таро: кого чекає несподіваний прибуток

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Таро гороскоп 2020
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