Гороскоп на 14 червня за картами Таро: кого чекає несподіваний прибуток

Гороскоп на 14 червня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Діви й Терези. А ось Водолії в цей день можуть зіткнутися з неприємностями на роботі.
OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на неділю для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.
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Овен – Дама Денаріїв
Карти Таро кажуть: Овнам 14 червня вкрай важливо не допускати нервових перевантажень. Варто прислухатися до своїх почуттів, щоб зберегти душевну рівновагу.
Телець – Сонце
Успіх супроводжуватиме вас 14 червня як у професійних, так і в особистих взаєминах. Тому постарайтеся не упустити щасливий шанс врегулювати життєві обставини на всіх рівнях.
Близнюки – Правосуддя
Карти Таро кажуть, що день буде невдалим для Близнюків. Краще залишіться вдома і не плануйте жодних важливих справ.
Рак – Утримання
Раки, забудьте про все, що турбувало вас останнім часом. Тому що починаючи з 14 червня ситуація обов'язково зміниться в кращий бік.
Лев – Пустельник
Можете відчути себе 14 червня дуже втомленими й зовсім позбавленими енергії. Не намагайтеся себе насильно примушувати щось робити. Краще постарайтеся максимально розслабитися.
Діва – Зірка
Діви, ваші мрії будуть збуватися 14 червня і все піде за планом. У професійній та фінансовій сфері вас очікує повна безпека. Ви отримаєте можливість розвіяти ваші сумніви.
Терези – Вежа
14 червня Терезів очікує легкий, позитивний день. За що б ви не взялися, удача і кмітливість допоможуть виконати завдання ідеально.
Скорпіон – Лицар Мечів
Скорпіонам варто проявити турботу та увагу до своєї сім'ї, вислухати потреби близьких і піти на поступки. Особливо це актуально для тих представників знаку, яким притаманна неабияка впертість.
Стрілець – Закохані
Стрільцям 14 червня пощастить у коханні так, як ніколи. Вони зможуть зустріти людину, в яку не просто закохаються, а й зрозуміють, що перед ними справжній друг.
Козеріг – Світ
Карти Таро радять Козерогам відмовитися від шкідливих звичок. Не пийте кави, не дозволяйте собі палити та їсти фастфуд. Постарайтеся прогулятися вулицею та зайнятися собою. Це підніме вам настрій і поліпшить самопочуття.
Водолій – Сімка Жезлів
Ворожіння на картах Таро каже, що Водоліям слід вкладати гроші в себе. Як у процедури для здоров'я і краси, так і в саморозвиток. Їм це зараз необхідно.
Риби – Колесо Фортуни
Рибам 14 червня може вдатися зробити більше, ніж було заплановано. Такий хід подій додасть вам багато позитивної енергії.
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