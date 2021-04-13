Гороскоп на 13 квітня: на Дів чекають зміни в особистому житті

У вівторок, 13 квітня, Ракам доведеться зробити важливий вибір, у Дів відкриється нова сторінка в особистому житті, а Козерогів чекає успіх у роботі. Тельцям порадили бути обережними.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 13 квітня.

Овен

Любов значно впливає на ваші погляди. Романтичні пориви змушують вас сьогодні поринути у світ ілюзій та фантазій. Ви не зовсім ясно нині бачите цей світ і предмет свого обожнювання, часто схильні видавати бажане за дійсне.

Телець

Обережність сьогодні не завадить, ви надто відкриті та беззахисні, схильні потрапляти через свою доброту у різні халепи, тому по можливості проведіть день вдома, на самоті, зосередившись на справах, що потребують логіки та вдумливості.

Близнюки

Чіткий розпорядок та виділення пріоритетів допомагають організовувати виробничий процес так, щоб і ви не втомлювалися, і вся робота була виконана. А призом буде неймовірний щасливий випадок, що сьогодні трапиться.

Рак

Вибір, який перед вами нині постане, буде надзвичайно важливою віхою у житті. Бо доводиться брати відповідальність і за себе, і за інших, більш ґрунтовно облаштовувати своє життя і ретельно планувати подальший шлях.

Лев

Щось не надто вас надихає те, що ви бачите навколо: барви потьмяніли, все набридло, радості не відчувається, ще й грошей не надто багато, і поки не передбачається. Спробуйте сьогодні зробити щось кардинально нове.

Діва

Відкривається нова сторінка у вашому особистому житті. І от ви уже плануєте зустрічі, разом весело і змістовно проводите час, замислюєтесь і про подальше спільне майбутнє. Головне, щоб і ваш партнер планував те саме.

Терези

Зростає ваш авторитет, ваша сила і впевненість. Ви ніби отримуєте якогось чарівного копняка і перетворюєтесь на надзвичайно потужну особистість, яка легко долає усі перепони та яку хочуть наслідувати.

Скорпіон

День обіцяє бути спокійним, якщо ви не вирішите раптом інакше. Але зараз у вас не досить сил для активних дій, та й навколо всі ніби змовилися і вас притримують, переносять зустрічі й нікуди не поспішають.

Стрілець

Збільшуються ваші фінансові чи матеріальні можливості, і ви вже можете собі дозволити багато чого з того, що колись хотілося, але не було змоги реалізувати. Звичайно, це підвищує вам настрій і додає впевненості.

Козеріг

Професійні успіхи сьогодні незаперечні – ваші фахові навички, досвід та наполегливість у досягненні цілей отримують найвищу оцінку і стають прикладом для наслідування. Можливо, вам навіть доведеться вчити молодь.

Водолій

Вам важливо сьогодні потурбуватися про інших – вислухати уважно, дати слушну пораду, підтримати і навести на шлях істинний. Тож ви нині гратимете роль жилетки, але не захоплюйтесь, бо краще все ж бути опорою, підтримкою і дороговказом.

Риби

Весна дається взнаки, і ваше особисте життя починає активізовуватися і займати всю вашу увагу. У когось зароджуються нові стосунки, у когось – зміцнюються старі зв'язки, але любовна тема буде провідною.

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