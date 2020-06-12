Гороскоп на 13 червня за картами Таро: кого чекають невдачі

Гороскоп на 13 червня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Близнюки й Скорпіони. А ось Рибам в цей день потрібно бути акуратними та зібраними.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на суботу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Колісниця

13 червня – вдалий день для Овнів, щоб сконцентруватися на сімейних справах і питаннях особистого характеру. Вільний час приділіть близьким та рідним.

Телець – Четвірка Жезлів

Карти Таро радять Тельцям змінити свій режим дня. Постарайтеся не засиджуватися до пізньої ночі й внормувати свій сон. Це буде вкрай корисно для вашого здоров'я.

Близнюки – Світ

Близнюки, 13 червня – хороший день для контактів. Спілкуйтеся, знайомтеся й обмінюйтеся інформацією. Вам це допоможе в майбутньому побудувати хорошу кар'єру. Вечір – чудовий період для романтики та кохання.

Рак – Дама Денаріїв

Для Раків день може виявитися досить несприятливим. Ймовірно, будуть виникати несподівані проблеми, для вирішення яких доведеться пожертвувати вільним часом.

Лев – Правосуддя

Карти Таро радять Левам не відкладати важливі справи на потім, тому що вони будуть накопичуватися і потім буде важко вирішити всі за один день. Навіть якщо втомилися, будьте терплячі. Напружений період скоро пройде.

Діва – Зірка

Діви, 13 червня вас очікує приємна зустріч. Будьте відкритими та доброзичливими. Не соромтеся своїх почуттів і сміливо говоріть про свої інтереси. Це точно має привернути увагу вашого співрозмовника.

Терези – Паж Кубків

13 червня Терезів відвідає натхнення. Такий момент упускати не можна! Тому обов'язково запишіть свої ідеї, якщо не вийде виділити достатньо часу для їхньої реалізації.

Скорпіон – Лицар Мечів

Здоров'я буде у вас 13 червня на першому місці. Тому постарайтеся приділити йому якомога більше часу і сил – спортзал, прогулянка на свіжому повітрі, правильне харчування і побільше води.

Стрілець – Двійка Денаріїв

Стрільці, почуття гумору і відкрита посмішка 13 червня стануть вашою головною зброєю по завоюванню світу. Матимете успіх як в робочих справах, так і в романтичних.

Козеріг – Сонце

Козероги, 13 червня не поспішайте відмовлятися від свого вихідного заради роботи. Зрештою, ви заслужили відпочинок. Реалізуйте своє право.

Водолій – Вежа

Водолії, 13 червня у вас можуть виникнути непорозуміння з коханою людиною, можливі навіть конфлікти. Постарайтеся максимально не посилювати ситуацію і по можливості провести день наодинці з собою.

Риби – Верховна Жриця

Карти Таро кажуть, що Рибам потрібно утриматися від необдуманих вчинків 13 червня. Намагайтеся не ризикувати. Якщо не впевнені в успіху справи, краще її не починайте.