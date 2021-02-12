Гороскоп на 13-14 лютого: якими будуть вихідні

У вихідні, 13 і 4 лютого, Терези можуть отримати гроші та славу, Овни і Скорпіони будуть на повну відпочивати і насолоджуватися святом, а у Риб може статися конфлікт із родичами.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах Таро для всіх знаків зодіаку на 13-14 лютого.

Овен

Переповнені емоціями і закохані, ви готові віддати коханим увесь світ, із сонцем і зорями на додачу. Ну, а для початку ви даруєте прекрасні враження і трохи щось цінного на згадку про ці щасливі дні.

Телець

Якісь конференції, збори та наради не даватимуть вам повноцінно відпочити. І немає різниці – чи це відбувається вживу, чи віртуально, все одно ви мусите бути готовими і брати в них активну участь.

Близнюки

Комусь, може, і свято, а от вам доводиться трудитись, і за себе, і ще за когось, бо обсяг роботи, який вам доводиться опрацьовувати, надто великий як для однієї людини. Але ви таки йдете на це заради якоїсь міфічної морквини попереду.

Рак

Вам вдається вдало поєднувати і періоди відпочинку, і час напруженої праці, причому не лише у вихідні. Просто ви вже навчилися з розумом підходити до питань роботи, тому вміло комбінуєте напругу та розслаблення так, як вам потрібно.

Лев

Сміливі рішення, які ви нині ухвалюєте, допомагають вам упевненіше триматися у сідлі, обстоювати свої права, бути активнішими і постійно на видноті. І не важливо, стосується це кохання, грошей, родини чи роботи.

Діва

Ви розриватиметесь між бажаннями та обов'язками, бо хотітиметься і всі нюанси свята відчути, і виконувати якусь роботу, від якої вам несила відмовитися. Отак і бігатимете всі вихідні, то працюючи, то святкуючи.

Терези

Ви почуваєтесь переможцем, який досяг своєї мети, пройшов непростий шлях та здолав чималі перепони. І на ці вихідні можете здобути славу, гроші та вдячність від людей.

Скорпіон

На вас очікує чимало вражень, і взагалі ці вихідні запам'ятаються надовго, адже вам є що відзначити і через що радіти цьому життю, бо і досягнення якісь маєте, і святкуєте щось, і взагалі почуваєтеся цілком щасливими.

Стрілець

Ви зараз не дуже можете розгулятися у фінансовому плані, бо грошей не дуже багато. І як би вам не хотілося отримати задоволення від шопінгу, все ж краще побережіть і гроші, і нерви, бо це ресурс вичерпний.

Козеріг

Нова шалена ідея буде настільки крутою та перспективною, що може покликати у дорогу, і вас не зупинять ані морози, ані сніговії, ані складнощі у пересуванні, бо це якраз саме той випадок, коли "хочу" гірше ніж "болить"

Водолій

Велика вірогідність потрапити на якийсь конкурс чи змагання, а може навіть влізти у невеликі розбірки, де доведеться обстоювати свою думку і демонструвати свою компетентність у деяких питаннях.

Риби

Нерви можуть дещо розхитатися, і ви навіть підвищуєте голос і починаєте критикувати когось із родини, хто потрапить під гарячу руку. Втім, зараз не час для з'ясування стосунків, тому зрештою ви таки заспокоїтеся і добре проведете час із родиною.

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