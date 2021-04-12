Гороскоп на 12 квітня: на Риб чекає успіх та зміни

З понеділка, 12 квітня, у Близнюків і Скорпіонів з'являться перспективи заробляти більше, Стрільцям порадили змінити обстановку, а на Риб чекатиме успіх.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп таро для усіх знаків зодіаку на 12 квітня.

Овен

Ви щось бурхливо святкуєте – чи самі організовуєте, чи потрапляєте на якусь подію і гарно проводите час – весело та змістовно, бо не забуваєте заводити корисні знайомства і домовлятися про справи.

Телець

Не спішіть відстоювати правду та захищати ображених лише тому, що вам це здається правильним. Можливо, краще почекати трохи, поки з’ясуються певні моменти. І може статися, що "правда" насправді такою не є.

Близнюки

Трохи збільшується ваш дохід, і з'являються перспективи отримувати ще більше грошей. Тож ви починаєте тут же мріяти про те, на що ви витратите ці гроші і планувати різні покупки і приємні бонуси, які можна купити.

Рак

Час пролетить непомітно – ви будете настільки захоплені своїми справами, що можете навіть забути і про їжу, і про сон, і про відпочинок. Просто по вінця будете занурені у свою роботу, творчість, продуктивне спілкування.

Лев

Робота буде напруженою, але вона того варта. Бо вам обіцяли збільшене фінансування і додатковий заробіток. Тож немає часу на різні думки та рефлексії. Треба працювати, поки знаходяться люди, які готові за це добре платити.

Діва

На вас нині може напасти критичний настрій і горе тому, хто попаде під вашу гарячу руку і гострий язик. Ви каменя на камені не залишаєте від ідей інших людей. Але ж не забувайте про позитив, конструктив і про тактовність.

Терези

Вам не дає спокійно жити якась сверблячка і нетерплячка. Ви сьогодні можете захопитися якоюсь ідеєю, і тут же кинетесь її втілювати, поки руки горять і хочеться щось робити, бо скоро можете і передумати.

Скорпіон

Саме зараз у вашій голові зароджуються нові ідеї, які допоможуть не лише переконатися у власній креативності і цікаво провести час, але й принести вам непогані фінансові результати, які ви будете пожинати тривалий час.

Стрілець

Вирушайте у дорогу, бо так і ноги зростуться – скільки можна вже сидіти вдома. Змініть обстановку, наберіться нових вражень, познайомтеся з новими людьми, які дадуть вам нові теми і новий поштовх, нові знання і нові сенси у житті.

Козеріг

Те, що цей день проходить спокійно – цілком ваша заслуга, бо ви змогли так вибудувати графік та розпорядок, що все просувається за планом, без авралу та помилок. Ви рівномірно навантажені, а значить спокійні та зосереджені на головному.

Водолій

Ви нині розриватиметесь між бажанням полежати і перепочити і необхідністю терміново брати руки в ноги і вирушати на подвиги, причому дуже героїчні. Втім, прокрастинація таки даватиметься взнаки і ви всіляко відтягуєте виконання своєї роботи.

Риби

Ви на півкроку від глобальних змін, які можуть початися просто зараз. І сьогодні щось важливе закінчується повним успіхом та феєрверками. І розпочинається новий етап, який теж обіцяє підняти вас на небувалі висоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL: