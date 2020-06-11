Гороскоп на 12 червня за картами Таро: кому пощастить у коханні

Гороскоп на 12 червня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Овни й Терези. А ось Рибам у цей день потрібно контролювати свої емоції.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на п'ятницю для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Сонце

Овнам 12 червня випаде можливість використати їх прихований потенціал. Не відмовляйтеся від цікавих пропозицій, навіть якщо доведеться трішки попрацювати.

Телець – Дама Денаріїв

Карти Таро радять Тельцям 12 червня не починати нових справ. Ви ще не дозріли для тієї роботи, яку вам можуть запропонувати.

Близнюки – Утримання

Близнюкам 12 червня слід під час ранкової кави подумати про свої плани й про те, чого їм не вистачає для щастя.

Рак – Лицар Мечів

Раки, здоров`я потребує грошових вкладень, але економити на ньому не бажано. Слідкуйте 12 червня за режимом харчування і відмовтеся від алкоголю.

Лев – Правосуддя

Карти Таро попереджають Левів: спроба показати свою перевагу або нав'язати свою думку може стати причиною серйозної сварки з коханою людиною. Вам потрібно 12 червня проявити мудрість і терпіння.

Діва – Закохані

Ворожіння на картах Таро каже, що якщо серце Дів вільне, то зовсім скоро вони обов'язково закохаються. І навіть якщо це буде швидкоплинний роман, він подарує представникам цього знака масу вражень і задоволення.

Терези – Світ

Терези, не бійтеся починати нові проєкти й заводити нові, корисні знайомства. Попереду вас очікує успіх – налаштуйтеся на нього, але не припиняйте працювати. Результат вас потішить.

Скорпіон – Паж Кубків

Скорпіонам варто 12 червня обмежити витрати, щоб захистити себе від фінансових проблем. Гроші найближчими днями отримати буде нелегко, тому варто бути ощадливими.

Стрілець – Зірка

Ймовірно, що на долю Стрільців 12 червня може випасти поява нових можливостей для кар'єрного зростання. Добре подивіться навколо і будьте уважні, щоб не упустити шанс.

Козеріг – Колісниця

Карти Таро нагадують Козерогам: минуле варто пам'ятати лише для того, щоб вчитися на своїх помилках. У всіх інших випадках варто жити сьогоденням. Візьміться втілювати цю істину в життя вже 12 червня.

Водолій – Четвірка Жезлів

Водолії 12 червня будуть у центрі уваги. Комусь знадобиться ваш порада, комусь серйозніша допомога. Але вечір проведіть у спокійній обстановці.

Риби – Пустельник

На роботі у Риб усе стабільно, а ось у сімейному житті можливі непорозуміння. Приділіть 12 червня час своїм близьким і не намагайтеся втекти від проблем – шукайте рішення.