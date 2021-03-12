Гороскоп на 12 березня: Овни можуть почати нові стосунки

У п'ятницю, 12 березня, в Овнів може початися новий романтичний період у житті, Терези потраплять на свято, а Стрільцям доведеться вислуховувати критику.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 12 березня.

Овен

Можливий початок нових стосунків, зустрічі, побачення, приємне листування чи тривалі розмови, які переконують вас у тому, що людина, яку ви обрали, – саме те, що вам потрібно на цей момент.

Телець

Ви знову звично занурюєтесь у себе для того, щоб прислухатись до внутрішнього голосу, віднайти і мудрі думки, і геніальні осяяння. Проведіть день у тиші і не робіть різких рухів – щоб не злякати інтуїцію.

Близнюки

Потрапляєте на більш високий рівень, у добірне товариство, де отримуєте ще більше відповідальної роботи, але й винагорода за таке навантаження теж буде значно більшою, ніж зазвичай.

Рак

Навіть якщо сьогодні хотітиметься різко виступити, гнівно кинути в обличчя звинувачення і відстояти власну думку, краще зберігайте спокій і ретельно добирайте слова. Пауза сьогодні набагато вигідніша, ніж сплеск емоцій.

Лев

Сьогодні може з'ясуватися, що крім вашого звичного навантаження, яке і так чимале, вам доведеться ще чомусь додатково вчитися. І це займатиме чимало часу, бо підхід має бути серйозним, а знання – ґрунтовними.

Діва

Не варто очікувати сьогодні якихось грандіозних подій та радісних звершень, бо нині один із таких днів, коли хочеться більше тиші та спокою, щоб нічого такого не відбувалося, а все просувалося помірно і згідно з графіком.

Терези

Можете потрапити на якесь святкування, що значно підніме вам настрій, і на деякий час ви зможете забути про звичні турботи й навіть негаразди. Відірвіться там на всю, щоб потім було що згадати.

Скорпіон

Переможно ходою ви просуваєтесь по життю. І сьогодні один із таких днів, коли ви відчуваєте ейфорію від того, що ви здолали опір, передовсім, власний, і отримали прекрасний результат.

Стрілець

Можете зіткнутися із критикою ваших дій, чи й просто вас самих. І це буде дуже прикро, тим більше, що ви тільки розпочинаєте рух у певному напрямі й вам важлива підтримка і заохочення, а не різкі висловлювання.

Козеріг

Бувають час від часу моменти, коли нічого не хочеться робити, ніщо не тішить, навіть давно вже перевірені методи підняття настрою. Сьогодні у вас може бути саме такий день, який просто потрібно пережити

Водолій

Ви переконаєтеся у тому, що маєте неабияку силу і що ви дуже сильний самостійний гравець, який сьогодні може розраховувати на себе й отримувати гарний результат, навіть не спираючись на підтримку інших.

Риби

Усі фінансові та майнові справи нині краще зупинити і почекати більш слушного моменту для того, щоб укладати угоди, підписувати документи чи почати щось виплачувати.

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