Гороскоп на вихідні: тарологиня дала прогноз для всіх знаків

Вихідні 12 і 13 грудня будуть плідними для багатьох знаків зодіаку, а Тельці навіть почнуть шлях до нового життя. Водночас Овнам рекомендують цими днями розслабитися й відпочити, а ось Терезам краще зайнятися справами. У Раків і Риб з'являться несподівані фінанси.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка дала прогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку на вихідні 12-13 грудня.

Овен

Утома дається взнаки, тож ви можете всі ваші справи, які запланували на ці дні, перенести чи скасувати. І замість усіляких активностей провести вихідні у ролі овочу – тривалий сон, м'який диван, а ще телевізор, фільми та їжа.

Телець

Щось нове і цікаве вже стукає вам у вікна. І ви можете розпочати рух до нового життя вже цими вихідними. Наприклад, захопитися новою творчістю чи рукоділлям, почати щось майструвати.

Близнюки

Для того щоб виконати все, що надумали, доводиться й вихідні розплановувати дуже ретельно. І не витрачати час на розслаблення, а наполегливо працювати. Але все ж відведіть у своєму напруженому графіку час і на відпочинок.

Рак

Ваші прибутки не залежать від сезонів, буднів чи вихідних, фінанси приходять, коли хочуть. От і цього разу несподівано з'являються гроші – чи то від рідних, чи від замовників, чи боржники раптом вирішать не залишати борги на новий рік.

Лев

Усі вихідні можете провести в очікуванні, буквально просидіти біля вікна чи телефона. Питання в тому, чи варто це робити, і чи не краще зайнятися своїми справами. А інші хай під вас підлаштовуються.

Діва

Вас раптово можуть знайти цікаві пропозиції чи то від групи людей, чи то пов'язані із груповими проєктами. Але це обіцяє принести не лише веселощі, але й перспективи, зокрема, у фінансовому плані.

Терези

Насичені вихідні у вас передбачаються, і вони дедалі більше сповнені роботою та різними турботами. Ніколи буде відпочивати, але ви із собою домовилися, що розслаблятися будете вже пізніше, у січні.

Скорпіон

Давно ви не оновлювали свою базу знань, і прийшов час дізнатися про щось нове, розібратися з технологіями, що не стоять на місці, а ви вже значно відстали. Тому запасайтеся блокнотом і починайте вчитися.

Стрілець

Настрої нині панують романтичні, ви плануєте якісь зустрічі та розмови і ретельно готуєтеся до побачень, підбираєте вбрання та потрібні слова, вивчаєте теми, які були б цікаві вашим візаві.

Козеріг

Щось ви занадто запальні та гарячі, готові до змін та авантюр, ще й інших підбиваєте, одно слово, самі не відпочиваєте й іншим не даєте. Можете нині й переїзд влаштувати, чи в подорож вирушити.

Водолій

Зібралося чимало різних справ і вам доводиться дещо прискорюватися, щоб усе встигнути переробити - і якісь речі розібрати, і прибрати, рідним час та увагу приділити, та й робота про себе нагадуватиме.

Риби

Вам у голову може прийти чудова ідея: а чому б не заробити трохи грошей на вихідні? І це може завершитися всім, чим завгодно – від випадкового підробітку до створення власної торговельної марки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка дала прогноз здоров'я на грудень для всіх знаків. Вона порадила Тельцям стежити за кишковим трактом, Левам зайнятися фізичними навантаженнями, а Водоліям – звернути увагу на свій емоційний стан.