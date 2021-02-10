Гороскоп на 11 лютого: Рибам порадили бути обережними у дорозі

Четвер, 11 лютого, стане легким і приємним днем для Близнюків, а Терезам доведеться ледве не кілька справ робити одночасно. Рибам порадили бути обережними в пересуваннях.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 11 лютого.

Овен

Виявляється, інтелектуальна робота теж може бути тяжкою та виснажливою. І сьогодні ви будете настільки напружено працювати мізками, що відчуєте справжню фізичну втому, наче вагони розвантажували.

Телець

Сміливо можете ділити на десять ті новини, які вам сьогодні повідомлятимуть, бо велика вірогідність, що вас намагатимуться ввести в оману і напустити туману. А ще краще перевіряти їх у кількох джерелах.

Близнюки

День обіцяє бути легким та приємним, вам обов'язково захочеться сьогодні щось відсвяткувати. Може прихід ще одного нового року, а може якесь власне досягнення чи родинне свято.

Рак

Ви нині дуже рішучі і готові обстоювати справедливість найкардинальнішими методами. Щось вас настільки обурює, що ви з праведним гнівом вирушаєте на боротьбу за правду.

Лев

Романтичні настрої заполонили вже ваше серце і весь ваш час. Ви і думати більше не можете ні про що, як про предмет своєї пристрасті – подарунки вишукуєте і сюрпризи готуєте.

Діва

Триває якийсь заморожений стан, коли ви заглиблені в себе і вам зовсім не до того, що відбувається навколо. Ну хіба що виконуєте якісь звичні ритуали для підтримки життєдіяльність усіх систем. Але не більше.

Терези

Сьогодні день підвищеної активності, коли вам потрібно бути одночасно в різних місцях і виконувати різноманітну роботу – і головою працювати, і ногами, і руками щось робити, і про флірт не забувати.

Скорпіон

Ви перебуваєте в ейфорії, і життя здається таким прекрасним, незважаючи на те, що відбувається навколо. А чому б і не порадіти щастю та наповненості, яку ви нині відчуваєте. Можливо, завтра це мине, але сьогодні ви щасливі!

Стрілець

Сьогодні вже ви виступаєте добрими чарівниками і ділитесь із ближніми, і не дуже, людьми, тим добром, що маєте. Це і моральна підтримка, і матеріальна, і фінансова, та й просто гарна порада буде комусь дуже доречною.

Козеріг

Намагайтесь сьогодні не надто вже критикувати все те, що бачите, особливо, коли вас не просять висловити свою думку. Бо це може призвести до зіпсованих стосунків. Краще знайдіть позитивні сторони в усьому.

Водолій

Проявіть ще трохи терпіння і не спішіть кидатися на першу-ліпшу пропозицію, аби тільки гроші платили, бо вона може виявитися зовсім не такою багатообіцяльною, а заведе вас у безвихідь.

Риби

Сьогодні вам особливо важливо бути обережними у пересування, і, якщо це можливо, то взагалі відмовитися від транспорту і будь-яких переміщень, або хоча б скасувати деякі, що можна перенести на потім.

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