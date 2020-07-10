Гороскоп на 11 липня: час заповітних бажань для Тельців, Козерогів і Водоліїв

Гороскоп на 11 липня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологиня ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на суботу.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

Це час підвищеної сприйнятливості та емоційності. Сьогодні з'явиться чіткіше розуміння свого минулого, духовних потреб і справжніх бажань. Проте ви повинні стежити за тим, щоб рухатися вперед, незважаючи на будь-які сумніви, труднощі або невдачі.

Овен

Сьогодні ви можете почуватися занадто емоційними та вразливими. Проте постарайтеся зберегти гарний настрій, приділяючи особливу увагу близьким людям. Приємне і довірче спілкування виявиться вельми доречним.

Телець

Це сприятливий час для активного відпочинку і здійснення заповітних бажань. Прагніть зробити своє життя таким, про яке завжди мріяли. Сьогоднішні сни можуть слугувати підказками щодо того, чому варто приділити особливу увагу.

Близнюки

Цей день стимулюватиме особисті почуття та емоції. Ваше соціальне життя виявиться більш захоплюючим і жвавішим, ніж зазвичай. Однак не варто нехтувати існуючими проблемами в справах або стосунках.

Рак

Сьогодні домашні або сімейні обов'язки виявляться в центрі уваги. Спробуйте використати силу своїх почуттів, щоб бути продуктивними, проявляючи ініціативу. При цьому уникайте сумнівів і невпевненості в своїх силах.

Лев

Це несприятливий час для ухвалення серйозних рішень. Сьогодні ви можете поставити під сумнів поточні ідеї з точки зору того, чи несуть вони вагому користь. Зараз краще трохи почекати, перш ніж робити відповідальні кроки.

Діва

Цього дня ви відчуєте потребу приділити більше уваги комусь із друзів. Можливо, виникнуть питання, пов'язані з допомогою або довірою. Однак, що б не трапилося, не беріть на себе емоційний тягар і тяжкість чужих проблем.

Терези

Сьогодні необхідно подивитися на своє життя під іншим кутом. Ви зможете усвідомити деякі страхи або помилки, які заважають рухатися вперед. Також це потужний час для розуміння власних потреб у стосунках.

Скорпіон

Цього дня необхідно зосередитися на повсякденних справах і обов'язках. Але будьте обережні, щоб не перестаратися. Пам'ятайте, продуктивність збільшиться, якщо ви почнете насолоджуватися тим, що робите.

Стрілець

Це прекрасний час для того, щоб щось створювати, взаємодіяти та насолоджуватися. Ви відчуєте потребу в самовираженні, романтичних стосунках або творчих заняттях. Також вдасться краще зрозуміти свої страхи, які впливають на поведінку.

Козеріг

Сьогодні ви будете зацікавлені в здійсненні бажань. Якщо старанно працювали, щоб догодити близьким або зробити своє життя безпечнішим, настав час приділити більше уваги задоволенню особистих потреб.

Водолій

Сьогодні з'явиться необхідність у взаємодії з навколишнім світом. Ви будете більш зацікавлені в корисному спілкуванні. З іншого боку, цього дня вдасться розв'язати деякі проблеми і здійснити заповітні бажання.

Риби

Сьогодні необхідно приділити особливу увагу емоційним потребам і почуттям. Спілкування з близькими людьми виявиться дуже приємним і надихаючим. Також ви зможете розв'язати стару проблему, яка заважала внутрішньому спокою.