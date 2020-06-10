Гороскоп на 11 червня за картами Таро: кому потрібно бути обережним

Гороскоп на 11 червня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Близнюки та Діви. А ось Козерогам в цей день потрібно контролювати свої емоції.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на четвер для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Вежа

Карти Таро рекомендують Овнам 11 червня кинути всі сили та енергію на творчі проєкти. Зайнявшись роботою, ви позбудетесь зайвих роздумів.

Телець – Паж Кубків

11 червня Тельцям варто остерігатися поспішних дій та необдуманих слів. Не дозволяйте емоціям взяти над вами верх. Постарайтеся не вступати в конфлікти, будьте стриманими й терплячими.

Близнюки – Світ

Легкість буде супроводжувати Близнюків в цей день. Цілком ймовірно, що саме 11 червня вам вдасться прийняти рішення, яке кардинально змінить звичний хід речей в кращу сторону.

Рак – Дама Денаріїв

Раки, 11 червня не поспішайте давати обіцянки друзям зустрітися з ними після роботи. Можливо, у вас з'являться невідкладні справи й зустріч доведеться перенести.

Лев – Правосуддя

Левам 11 червня варто бути обережними зі здоров'ям. В першу чергу уникайте стресових ситуацій, адже вони можуть стати головною причиною поганого самопочуття.

Діва – Зірка

Карти Таро кажуть, що Дів 11 червня очікують на роботі приємні новини. Це може бути пов'язано як і з їхньою зарплатою, так і з підвищенням. Тому не втрачайте ініціативності й спробуйте отримувати нові знання.

Терези – Утримання

Терези, щоб четвер став вдалим, після пробудження знайдіть кілька хвилин на себе і в спокої уявіть майбутній день: спокійний, наповнений радістю і комфортом.

Скорпіон – Верховна Жриця

Скорпіонам 11 червня необхідно налаштуватися на активну діяльність. Вас очікує багато проблем. Ймовірно, що до кінця дня ви відчуєте втому і роздратування.

Стрілець – Лицар Мечів

Стрільці, 11 червня перед вами з'являться нові можливості – не бійтеся за них братися і рухати своє життя вгору! Мудрість і витримка будуть супроводжувати вас, тому складні справи й завдання будуть даватися легко.

Козеріг – Маг

Пристрасті в цей день можуть загостритися, а невирішені конфлікти посилитися. Але немає нічого такого, що Козероги не змогли б пережити 11 червня, якщо добре постараються.

Водолій – Сімка Жезлів

Водолії, в першій половині дня можливі приємні сюрпризи від рідних. Не забудьте сказати їм слова подяки й нагадати, які вони вам дорогі.

Риби – Колісниця

Риб 11 червня очікують приємні клопоти. Ви можете з головою зануритися в сімейні справи, залишивши роботу на інший день.