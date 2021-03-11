Гороскоп на 11 березня: на Овнів і Терезів чекають зміни, а на Близнюків – гроші

У четвер, 11 березня, на Овнів чекають великі і несподівані зміни в житті, на Близнюків – фінансові надходження, а Дівам варто звернути увагу на безпеку в дорозі. Разом із тим Терезам порадили зробити правильний вибір і не повертатися до минулого життя.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 11 березня.

Овен

Зміни, які сьогодні з вами відбуваються, можуть стати настільки раптовими, швидкими та незворотними, що ви й моргнути не встигнете, як опинитеся у зовсім несподіваному місці й у незвичному статусі.

Телець

Настрій святковий та піднесений, ви можете стати учасником якоїсь церемонії чи цікавого і велелюдного заходу. І вам не вдасться відсидітися десь збоку, можливо, доведеться говорити промови чи тости.

Близнюки

День значних фінансових надходжень, отримання зарплати, авансу, інвестицій і всякого роду траншів та грошових заохочень. Також може виникнути перспектива вигідно продати щось непотрібне.

Рак

Вчитиметесь рахувати гроші. Настала потреба більш системно підходити до всіх фінансових питань, враховувати витрати та доходи, амортизацію, доставку, зв'язок тощо. І ви дійшли висновку, що прийшов час більш детально це все планувати.

Лев

Нарешті ви прокидаєтесь від зимової сплячки і вже почуваєтеся досить продуктивними, відновлюєтесь і плануєте подальші кроки. Ви можете піднятися на новий рівень, і це обіцяє вам цікаві метаморфози у житті.

Діва

Сьогодні можете зібратися і вирушити у дорогу, але потрібно бути обережними й не перти навпростець, а все ж шукати об'їзні шляхи і дотримуватися правил безпеки. А загалом ця подорож обіцяє принести гарні гроші.

Терези

Вибір, який перед вами сьогодні постане, дуже важливий. Звичайно, ви можете залишитися у своєму старому і зручному світі, але це прямий шлях до розчарування та деградації. Тому йдіть уже вперед і не озирайтесь.

Скорпіон

Нині ви командуєте парадом і демонструєте високий клас та справжній професіоналізм, особливо як лідер та людина, яка вміло користується своїми мізками, створюючи нові ідеї та нову реальність.

Стрілець

Домашні та особисті справи у вас сьогодні вдаються особливо. Ви отримуєте знаки уваги та любові, маєте дуже позитивні зустрічі, які легко можуть перейти у побачення, насолоджуєтесь усіма нюансами приватного життя.

Козеріг

Вибиває з колії якась незрозуміла ситуація із фінансуванням. Начебто ви про всі нюанси домовились, всі питання з'ясували, але все одно залишається певний туман, який не дає вам спокою.

Водолій

Для того, щоб ваші рідні були щасливими та задоволеними, доводиться ухвалювати дуже мудрі та далекоглядні рішення, які можуть спочатку нікому не сподобатись. Але варто знайти розумний вихід, і в підсумку всі будуть у виграші.

Риби

Хоча вас сьогодні і підштовхуватимуть до якогось протистояння, але таки варто залишатися у правовому полі і доводити свою правду без зайвого галасу, суто законними способами і традиційними методами.

Як повідомляв OBOZREVATEL: