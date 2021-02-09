Гороскоп на 10 лютого для усіх знаків: Терези можуть потрапити у конфлікт

У середу, 10 лютого, Тельці будуть відпочивати і розслаблятися, Терези можуть потрапити в конфліктну ситуацію, а Козероги покажуть амбіції.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах Таро для всіх знаків зодіаку на 10 лютого.

Овен

І знову ви починаєте все спочатку, як то кажуть, із чистого аркуша, на якому малюєте все те, що хотіли би бачити у своєму житті. Багато хто дивуватиметься вашій сміливості, але відвага для вас – природний стан.

Телець

День для відпочинку та розслаблення, для приведення себе до ладу, у фізичному, емоційному та ментальному плані. Тож варто більше відпочивати і не перейматися різними питаннями зовнішнього життя.

Близнюки

Час тягнутиметься дуже довго, ви щось вичікуєте і спеціально поставили всі процеси на паузу, щоб дочекатися якогось сигналу чи перших проявів того, над чим ви уже тривалий час працюєте.

Рак

Ну можна вже й на лаврах спочивати, і збирати овації і захват прихильників, і навіть відчути себе не такими як усі і трохи небожителем. Словом, ви пожинаєте плоди попередньої діяльності, і це дуже вдалий врожай.

Лев

Займіться хатніми справами, наведіть лад у господарстві, щоб усе сяяло і блищало. Вичистіть усі загашники, позбудьтеся від зайвих речей, щоб ніщо не заважало вам насолоджуватися чистотою та красою вашого дому.

Діва

Ви нині всіх вражаєте бажанням побути наодинці, бо всі звикли вас бачити завжди в гурті людей, активними та рухливими. А тут ви якось затихли, уникаєте спілкування і прагнете тиші та самотності.

Терези

Велика вірогідність потрапити в якусь конфліктну ситуацію, де доводиться обстоювати свої права. Втім, інколи гарна сварка ліпша за тиху ненависть. Тому не стримуйте себе у прагненні перемогти несправедливість.

Скорпіон

Спокійний день для відпочинку та роздумів, бажано його повністю присвятити різним заняттям та процедурам, які розслабляють, а якщо і працюєте, то робіть щось легке і незначне.

Стрілець

Можуть прийти гроші, подарунки чи інша підтримка від родичів чи друзів, і вам ці кошти дарують просто так, як знак поваги та любові. Тому в жодному разі не відмовляйтеся і не думайте як одразу віддячити людям.

Козеріг

Вам є чим вразити і керівництво, і співробітників, і партнерів, і клієнтів. Ваш професійний рівень сьогодні надзвичайно високий і ви не боїтеся демонструвати амбіції і прагнення до слави та зростання.

Водолій

Рішучість та активність мають нині стати вашим гаслом, бо прийшов час діяти, а не сидіти сиднем, і що швидше, то краще. Тож і рухайтесь у напрямку тих сміливих ідей, що до вас сьогодні приходять.

Риби

Ви сьогодні зупинили свій звичний біг по колу і вдивляєтесь у далечінь, із сподіванням розгледіти там щось таке, що допоможе зрозуміти, куди ж рухатися далі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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