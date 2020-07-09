Гороскоп на 10 липня: час довіритися інтуїції Левам, Овнам і Рибам

Гороскоп на 10 липня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологиня ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на п'ятницю.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

Це сприятливий час для спілкування, розваг і самовираження. Сьогодні ви будете більш схильні знаходити в словах і взаємодіях тонку цілющу силу. Крім того, вдасться краще зрозуміти деякі речі, що принесе користь як стосункам, так і фінансовому становищу.

Овен

Сьогоднішній день може стимулювати спілкування та готовність розв'язувати будь-які проблеми. Ви будете особливо зосереджені на стосунках і досягненні взаєморозуміння з партнером. Однак, якщо в чомусь сумніваєтеся, краще прислухайтеся до своєї інтуїції.

Телець

Це гарний час для експериментів, навчання і розвитку своїх навичок. Ідеї або особисті інтереси можуть бути особливо цікавими. Крім того, ви станете більш товариськими, завдяки чому отримаєте цінні поради.

Близнюки

Сьогодні необхідно привнести більше фантазії в свою роботу або домашні обов'язки. Намагайтеся уникати нудних занять, щоб зберегти мотивацію та цілеспрямованість. Також приділіть увагу питанням довіри в стосунках.

Рак

День сприятливий для роботи, спілкування і творчих починань. Ви відчуєте натхнення та прагнення досягати нових висот. При цьому намагайтеся об'єктивно оцінювати свої сили та можливості, щоб уникнути завищених очікувань.

Лев

Це вдалий час для спостереження і вироблення правильної стратегії. Постарайтеся довіритися своїй інтуїції, щоб дійти важливих висновків і рішень. Ідеї, які допоможуть вам поліпшити своє здоров'я, заслуговують на особливу увагу.

Діва

День несприятливий для швидкого ухвалення рішень, але він відмінно підходить для творчих зв'язків і взаємодій. Спілкування допоможе краще зрозуміти свої власні почуття та ідеї. Крім того, вам вдасться усвідомити, які дії не приносять результатів.

Терези

Ваша впевненість в своїх ресурсах, роботі або стосунках сьогодні значно зросте. Хоча це не дуже вдалий час для ухвалення рішень, інтуїція сильна і допоможе уникнути будь-яких помилок. Також з'явиться краще розуміння того, що вам потрібно.

Скорпіон

Це прекрасний час для того, щоб мріяти, творити і фантазувати. Заняття, які подобаються, можуть надавати заспокійливу дію. Крім того, завдяки особливій увазі до своїх потреб вдасться усвідомити важливі речі.

Стрілець

Сьогодні потреба в стабільності та безпеці буде сильнішою, ніж зазвичай. Щирі взаємодії можуть підняти стосунки на новий рівень. Пам'ятайте, роблячи щось для інших, ви демонструєте свою турботу.

Козеріг

Цього дня ви відчуєте підвищене бажання спілкуватися з іншими людьми. Також з'явиться шанс висловити свої почуття або продемонструвати таланти. Якщо виникли проблеми у стосунках, зараз саме час зайнятися їх розв'язанням.

Водолій

Цього дня ви зможете усвідомити те, що дійсно цінуєте. Крім того, сьогоднішні енергії допоможуть з'єднатися зі своїми бажаннями та потребами. Постарайтеся краще зрозуміти, що приносить вам найбільше задоволення.

Риби

День вдалий для створення міцної основи, яка приноситиме користь у довгостроковій перспективі. Особливо це стосується роботи, стосунків і комунікацій. Не бійтеся змін або інновацій, а просто довіртеся своїй інтуїції.