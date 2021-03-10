Гороскоп на 10 березня: Близнюкам варто переглянути пріоритети

У середу, 10 березня, Водоліям варто бути обережнішими в дорозі, Рибам порадили бути уважнішими до близьких людей, а Близнюкам – переглянути пріоритети.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп для всіх знаків на 10 березня.

Овен

День може бути аж занадто спокійним, але це вас цілком влаштовує, бо справи робляться, люди навколо позитивні, ви задоволені і роботою, ще й приходять якісь обнадійливі новини щодо ваших подальших перспектив.

Телець

Трудові будні тривають у звичайному темпі, з нормальним навантаженням та помірним графіком, але несподівано конкуренти можуть вас обігнати і тим самим змусити вас активно діяти, щоб не відставати від загалу.

Близнюки

Виникає необхідність переглянути пріоритети і як слід розпланувати подальші дії. Майбутнє вимагає переосмислення, бо ви усвідомлюєте, що йдете кудись не туди і з цим потрібно щось робити.

Рак

Активність сьогодні – на рівні електровіника, ви випромінюєте завзяття й азарт і рветеся у бій. А надихають вас цілком реальні можливості значно поліпшити своє матеріальне становище і як слід заробити.

Лев

Продовжуєте щось святкувати і насолоджуватись життям, особливо сімейним чи особистим, а може й усім одразу. Так враження, що ви у такому піднесено-святковому стані перебуваєте від закоханості.

Діва

Перед вами постає вибір двох шляхів – чи й далі обмежуватися звичною роботою за три копійки, яких ледве-ледве вистачає на життя, чи ризикнути і знайти собі щось більш вигідне, де б ви мали можливість доброго заробітку.

Терези

Здається, ви знайшли якийсь новий сенс життя і відкрили у собі нові таланти, зокрема креативність, і вигадуєте якісь нові ідеї, осмислюєте їхню перспективність, прораховуєте вигоди та недоліки.

Скорпіон

Не найактивніший день, ви зосереджені на собі та на внутрішніх процесах, прислухаєтесь до інтуїції. А зовні це схоже, ніби ви пригальмовані, занадто багато відпочиваєте і про щось розмірковуєте.

Стрілець

Якраз сьогодні ви можете зрозуміти чому разом добре батька бити, бо ви відчуєте справжню міць колективного розуму та об'єднавчих зусиль. Бо разом ви – сила, і так набагато легше, як творити, так і фізично працювати.

Козеріг

Нині не варто доводити комусь свою правоту – вас не почують, не зрозуміють, а вашу інформацію не сприйматимуть. Тому краще не витрачати на це зусилля, а просто розслабитися і дочекатися слушного періоду.

Водолій

Не завадить обережність у дорозі, і на будь-яких видах транспорту, незалежно від того, чи ви пасажир, чи водій. Тому краще знизити швидкість, посилити пильність і не забувати про правила.

Риби

Зверніть увагу на тих, хто поряд із вами, і дайте їм любов та підтримку, бо вони її зараз дуже потребують. І хай це займе у вас деякий час та деякі зусилля, але це варто того, бо це і є любов і турбота.

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