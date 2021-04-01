Гороскоп на 1 квітня: кому вдасться досягнути мети

На початку квітня, 1-го числа, до Тельців можуть надійти чималі гроші, Леви з успіхом досягнуть мети, а Скорпіонам порадили взяти паузу або, щонайменше, сповільнитися.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп на картах таро для всіх знаків на 1 квітня.

Овен

Ситуація буде досить суперечливою – вам захочеться грюкнути дверима і піти світ за очі, але ви не в змозі це зробити, бо попереду не бачите жодних перспектив. Тож і змушені й надалі перебувати у не зовсім зручному стані.

Телець

Готуйтеся до отримання грошей, бо сьогодні вони до вас обов'язково мають надійти. І це буде для вас чудова можливість і з друзями зустрітися, поспілкуватися, відзначити щось. І гроші у вас на це будуть.

Близнюки

Знову всю вашу увагу і весь час займає робота – день і ніч трудитесь, не піднімаючи голови. І вам ніскільки не набридає займатися вашою улюбленою справою, тим більше, що ви здобули вже чималий досвід і неабияку славу.

Рак

Щось ви дещо притомилися повторювати ті самі рухи, вам набридло і звичне оточення, і ваші стіни, і ваші захоплення вже не викликають захвату. Тож сьогодні вам захочеться сховатися і подумати про те, як би оновити враження.

Лев

Надзвичайно потужний день, коли ви багато встигаєте, і найголовніше – усі ваші задумки завершуються успішною реалізацією, ви досягаєте мети. Причому, це стосуватиметься як давніх ваших задумів, так і свіжих.

Діва

Ваше особисте життя знову виграє всіма фарбами і ви почуваєтесь переможцями. І взагалі перебуваєте на сьомому небі, бо ви легко причаровуєте людей, і ладні завоювати серця найдостойніших із достойних.

Терези

Це приємне відчуття, коли у вас є надійний тил, близькі люди, на яких ви можете завжди розраховувати, й чималий фінансовий запас, щоб не тривожитися за майбутнє. Сьогодні ви переконаєтеся, що чините правильно, коли відкладаєте гроші.

Скорпіон

Зупиніть свою звичну біганину, і якщо не повністю зробите паузу, то варто хоча б трохи уповільнитися для того, щоб усвідомити, де ви зараз перебуваєте і що вам потрібно насправді. Бо у цій щоденній метушні ви дещо загубилися.

Стрілець

Виявиться, що перемагати можна, не лише застосовуючи силу, але й хитрістю та різними маніпуляціями, втім, цілком законними. Навіть виявляючи слабкість, ви сьогодні можете легко отримати перемогу над сильним суперником.

Козеріг

Сьогодні у вашому житті може початися щось нове, відкриваються нові шляхи, куди ви сміливо вирушаєте з відкритою душею, залишаючи позаду сумніви та перестороги. Втім, у вас є чимала фінансова подушка безпеки.

Водолій

День обіцяє бути спокійним, ви собі можете дозволити більше часу проводити у розслаблених прогулянках, насолоджуючись тишею і збираючись із думками. А подумати вам нині є про що.

Риби

Хтось ставить вас перед вибором, утім, це не буде такий уже рішучий ультиматум, але пропозиція, яку ви сьогодні отримаєте, змусить вас замислитися, куди ж насправді далі рухатися.

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