Гороскоп на 1 березня: хто розпочне нове життя

Понеділок, 1 березня, стане сприятливим днем для нових ідей у Тельців, а для Риб – днем для початку нового життя. Близнюки і Леви можуть отримати великі гроші.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала гороскоп для всіх знаків на картах Таро на 1 березня.

Овен

Відкриваються нові можливості заробляти гроші – хтось вам пропонує долучитися до інших напрямів діяльності, які пов'язані з більш стабільними надходженнями. І ви схильні пристати на цю пропозицію, бо надто вона вже заманлива.

Телець

Сприятливий день для народження нових ідей і взагалі для роботи головою. Втім, це має бути колективна творчість у середовищі однодумців. Бо коли є підтримка один одного, легше сформулювати думки.

Близнюки

Слава приносить гроші. І ви вкотре переконуєтесь у тому, що скромність – це прямий шлях до бідності, і про себе та свої досягнення потрібно говорити, бо чим більше про вас знають, тим вище можна піднімати цінник на свої товари та послуги.

Рак

На початку дня можете зіткнутися зі складною ситуацією, і здаватиметься, що це просто безвихідь. Проте удача сьогодні на вашому боці й через неймовірний кульбіт і завдяки звичайному випадку, раптом ці перепони зникають, як роса на сонці.

Лев

Несподівані гроші, що сьогодні отримаєте, обпікатимуть вам кишеню, тож захочете дуже красиво й ефектно їх позбутися. Але так, щоб і ви запам'ятали, і людям було що згадати. Найкращий варіант – свято влаштувати.

Діва

Родина таки не відпускає вас зі своєї орбіти, вимагаючи уваги й даруючи натомість відчуття надійності та спокою. І ви із задоволенням продовжуєте відпочивати, спілкуватися із сім'єю та коханими.

Терези

Хоч для багатьох ці вихідні були робочими днями і досить напруженим, ви продовжуєте рватися вперед, на роботу, готові здолати гори, ладні підписатися на будь-яку авантюру, аби тільки відчути цей драйв.

Скорпіон

Перед тим як кинутися у бій, проведіть мозковий штурм і підготуйтеся як слід хоча б на теоретичному рівні. Щоб ви точно знали, які у вас ресурси є в запасі, на що і на кого можете розраховувати. Словом, проведіть інвентаризацію.

Стрілець

У вас немає іншої альтернативи, як активніше рухатися і більше працювати, але сьогодні вам це вдається завиграшки, вас ніби під'єднали до електростанції і ви легко справляєтеся навіть із дуже складними завданнями.

Козеріг

Накопичилося чимало справ, де потрібна ваші системність та ретельність. Можливо, потрібно впорядкувати архіви, чи розібрати старі речі, почистити простір від зайвого, прибрати весь непотріб.

Водолій

Хоч працювати не дуже і хочеться, але вам же потрібно звідкілясь брати кошти на життя. От і доводиться трудитись, навіть якщо вам не дуже подобається ваша сфера діяльності чи підробіток, на який доводиться йти.

Риби

Здається, ви вирішили розпочати життя саме з цього понеділка і взялися за справу дуже з неймовірним ентузіазмом, одразу уявляючи той результат, якого хотіли б досягти і залучаючи всі свої сили, ще й підтримку інших.

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