Гороскоп Єгипетського Таро на 27 липня – 2 серпня: на кого чекає успіх

Гороскоп на тиждень з 27 липня по 2 серпня 2020 року по картах Таро обіцяє отримання довгоочікуваного призу Близнюкам, кар'єрний ріст Ракам і відпочинок Терезам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на тиждень за розкладом Єгипетського Таро.

Овен – Королева Жезлів

Овен – Королева Жезлів

На карті зображена богиня науки. Вона символізує успіх в освоєнні нових знань, дружбу з жінкою, а також психологічну допомогу від мудрої жінки, яку ви можете отримати. Тиждень обіцяє бути активним, наповненим приємними справами і спілкуванням. Порада Таро: не бійтеся звертатися за порадою до тих, хто старший і досвідченіший.

Телець – 10 Кубків

Телець – 10 Кубків

У центрі карти – бог Гор, а навколо нього – чаші з душами людей, які готуються до приходу в цей світ. І в цьому контексті вона може символізувати зачаття. У класичному Таро ця карта також надзвичайно позитивна. Вона символізує повну гармонію в сім'ї і зі своєю другою половиною, взаєморозуміння, задоволення життям як таким і відчуття його повноти.

Близнюки – 6 Жезлів

Близнюки – 6 Жезлів

Це скіпетри Анубіса, бога мертвих. Карта обіцяє перемогу, тріумф, найвище досягнення, отримання довгоочікуваного призу. У ці дні ви можете відчути себе на вершині світу, перед вами будуть відкриті всі дороги і серця. Але вона також говорить про те, що ці цінності минущі, тимчасові, що земним благам не варто надавати великого значення. Вона також символізує відродження, оновлення і "повстання з попелу" після поразки.

Рак – Маг

Рак – Маг

Це карта всемогутності і всезнання. Що б ви не робили на цьому тижні, все буде видаватися легко і красиво. Можливо просування по кар'єрних сходах і суттєве підвищення авторитету завдяки проявленому професіоналізму і майстерності. Порада Таро – не ховайте свої таланти, сміливо демонструйте їх світу і отримуйте задоволення від того, що робите.

Лев – Королева Мечів

Лев – Королева Мечів

На карті зображена богиня помсти, тому на цьому тижні у вас може виникнути бажання звести з кимось рахунки. Але в класичній інтерпретації все не так страшно – карта символізує гострий розум, здатний вирішити будь-яке завдання, прагматичний підхід, прагнення до незалежності і бажання у всьому досягати досконалості.

Діва – 5 Пентаклів

Діва – 5 Пентаклів

Тут ми бачимо дві змії, що виповзають з сонячного диска. Це символ руйнівної сили бога Ра. Карта може вказувати на тимчасові фінансові труднощі або вимушене "очищення" життєвого простору. Можливо, вам доведеться позбутися від чогось, до чого ви звикли, щоб розчистити дорогу до нового кращого майбутнього.

Терези – Король Кубків

Терези – Король Кубків

Карту в цій колоді називають "Повелитель Щедрості" - вона символізує розслаблення і відпочинок. Але в класичному Таро ця карта символізує романтичний настрій, домінування почуттів над думками і ірраціональні, але прекрасні вчинки. Тиждень обіцяє бути вкрай задовольняючим в контексті відносин з коханими і близькими людьми.

Скорпіон – Пустельник

Скорпіон – Пустельник

На карті зображений фараон, що несе вогонь. Над його головою – палюче сонце, символ благословення Неба. Напрямок його руху вказує на майбутнє, а посох – символ опори на минуле. Ця карта символізує рух в правильному напрямку, можливо, до своєї долі. Порада Таро: не слухайте порад людей, прислухайтеся до підказок тільки свого внутрішнього голосу.

Стрілець – Повішений

Стрілець – Повішений

На карті зображено сцену жертвопринесення. Жрець збирається вбити жертовну тварину. У класичному Таро на цій карті зображено людину, підвішену на дереві за одну ногу. На цьому тижні ви можете опинитися в ситуації, коли не зможете впливати на розвиток подій. Вас також можуть принести "в жертву" - хтось може використовувати вас для досягнення особистих цілей.

Козеріг – 4 Кубків

Козеріг – 4 Кубків

На карті зображено стерв'ятник, який несе в лапах погані новини. Але тут важливим є його напрямок. У Таро рух ліворуч символізує рух в минуле. Це означає, що на цьому тижні все погане буде йти з вашого життя. У класичному Таро ця карта говорить про те, що ви можете відчути пересичення. Коли все занадто добре, це вже не добре. Втім, ви самі вирішуєте, як ставитися до ситуації.

Водолій – Король Мечів

Водолій – Король Мечів

На карті ми бачимо бога війни. Цей період може бути досить активним, перш за все, не в фізичному, а в інтелектуальному плані. Розум буде рухомим як ніколи, і не буде проблеми, яку ви не зможете вирішити. Крім того, на цьому тижні можуть бути розставлені крапки над "i" в застарілих суперечках і конфліктах.

Риби – Помірність

Риби – Помірність

Головна тема цієї карти – баланс або відновлення балансу. На цьому тижні ви не будете впадати в крайнощі і займетеся налагодженням відносин, поправкою здоров'я, аудитом матеріальних засобів і іншими корисними справами. Все, що ви будете робити в цьому напрямку, принесе користь. Крім того, карта надзвичайно позитивна для тих, хто планує відпочити і оздоровитися на курорті.