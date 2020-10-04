Гороскоп для всіх знаків по картах Таро на 5 жовтня: яким буде понеділок

Гороскоп на понеділок, 5 жовтня розповідає, чого очікувати від зірок в цей день. Для всіх знаків Зодіаку доля приготувала сюрпризи і несподіванки.

Ексклюзивно для видання OBOZREVATEL прогнозистка і тарологиня Ольга Соломка розповіла, як почнеться новий робочий тиждень і як пройде його перший день.

Овен

Зустрічі, які ви на сьогодні призначили, будуть досить конструктивними. Вам зараз потрібно підібрати собі добру команду, таких людей, з якими і у вогонь, і у воду не страшно йти. Тож більше використовуйте інтуїцію, аніж логіку.

Телець

Можливі добрі новини від колег чи знайомих. І це будуть не просто балачки, а цілком конкретні підказки – явні чи натяками – які сприятимуть вашому збагаченню. Тому уважніше сьогодні ставтесь до контактів і прислухайтесь до бізнесових порад.

Близнюки

Незважаючи на будній день, вам його варто максимально присвятити родині, щоб близькі люди відчули усе ваше тепло і любов. Втім, ви навіть на роботі можете створити таку атмосферу, що всі почуватимуться, як у родині: спокійно і затишно.

Рак

Якщо ви сьогодні розпочинаєте щось нове і вирушаєте у місця вам досі невідомі, то захопіть з собою вірного товариша для підтримки. Щоб було з ким поговорити і на кого спертися. Ви так набагато спокійніше і впевненіше почуватиметесь.

Лев

Світло у кінці тунелю таки з'явилося, і ви з надією дивитесь туди, сподіваючись вийти з нинішнього заклопотаного стану. Вам на допомогу приходять люди, які більш обізнані в темі, яку ви тільки намагаєтесь зрозуміти.

Діва

Ви надзвичайно відповідальна людина і взяли ще й додаткові зобов'язання. Звичайно, цей факт не пройде повз увагу потрібних людей, але чи не забагато ви на себе берете? Може все ж навчитися делегувати повноваження та розподіляти навантаження?

Терези

Потішать новини, що до вас сьогодні приходять, адже виявиться, що ви мали рацію, і відбувається все так, як ви і передбачали. Тож ви ще раз переконаєтесь у власній експертності та далекоглядності.

Скорпіон

Нарешті у вас відбудеться прорив у роботі і ви можете переконати керівництво, що здатні на подвиги. Активізуються контакти, запускається виробничі процеси, все вирує і працює, а ви тільки задоволено потираєте руки.

Стрілець

Не думайте у цей день аж так багато, пожалійте свою голову, яка і так працює на межі своїх можливостей, відкладіть вирішення складних завдань на потім, бо ви все одно зараз не зможете зрозуміти всього - потрібно переспати з потрібними думками.

Козеріг

Можливо, для вашого керівництва важливо, що вас все влаштовує і ви не прагнете нічого змінювати, оскільки на вас можна розраховувати. Але чи насправді ви задоволені? Чи у вас зараз просто немає сил і бажання рости далі?

Водолій

Ви трохи втомилися від напруження останніх тижнів, і не встигли відпочити навіть на вихідні. Тому можете нині не надто продуктивно трудитися. Робіть паузи, частіше перемикайся з одного виду діяльності на інший.

Риби

З радістю починаєте новий тиждень, почуваєтесь дуже добре і піднесено, ви навіть скучили за діяльністю і бігли на роботу мало не підстрибом. Такий гарний настрій сприятиме і високим виробничим показникам. Та й колеги вам подякують за позитив.

Раніше OBOZREVATEL публікував загальний гороскоп по картах Таро на жовтень 2020 для всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, як може змінитися життя цього місяця.

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