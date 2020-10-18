Гороскоп на тиждень для всіх знаків по картах Таро

Ексклюзивно для OBOZREVATEL прогнозистка і тарологиня Ольга Соломка озвучила гороскоп по картах Таро для усіх знаків зодіаку на 19-25 жовтня. Тиждень почнеться продуктивно для Овнів та Терезів, а Близнюків та Риб чекають грошові надходження.

Овен

Здається, ви нині найстаранніші трудівники у світі – у вас шалена завантаженість, бо берете ви на себе усі обов'язки і справи, до яких тільки можете дотягнутися. І цей тиждень знову покаже, як ви умієте працювати і заробляти гроші.

Тілець

Здається, можна і розслабитися трохи – чи то у вас відпустка намічається, чи канікули, чи просто вирішили, що краще цей тиждень присвятити більш приємним речам, ніж щоденна копітка праця. Ну і правильно – перепочиньте і відновить сили.

Близнюки

Грошові надходження зараз мають бути значними – і від родичів щось перепаде, і від бізнесу, і навіть подарунки якісь намічаються несподівані. А може і продасте щось за пристойну суму. Словом, гаманець тримайте готовим до наповнення.

Рак

Що може бути прекраснішим за досягнення цілі, до якої ви так довго і наполегливо прагнули! І цього тижня ви отримаєте повідомлення про те, що ось-ось здійсняться ваша плани та наміри. І це результат наполегливої і цілеспрямованої роботи.

Лев

Поступово, хоч і повільно, але ви все ж просуваєтесь до своїх фінансових чи матеріальних бажань. От і цього тижня ви отримаєте додаткові гроші, що наближають вас до мети. І тут головне – правильно ними розпорядитися.

Діва

Присвятіть цей час вирішенню юридичних питань та оформленню офіційних паперів. Можливо, ви усі ці не надто приємні бюрократичні справи розтягували у часі чи відкладали, але зараз гарна нагода усе це завершити.

Терези

Тиждень може бути виснажливим – ви витрачаєте сили на якісь переживання, що насправді можуть і не мати значення, фізично вимотуєте себе роботою, аби лише не думати про певні неприємні речі, які ніяк не йдуть в голови.

Скорпіон

Ви уже на півдорозі до успіху, уже багато чого зробили, чогось досягли. Але вам не вистачає підтримки більш досвідченого партнера, який би допоміг пройти ті звивисті і складні шляхи. І саме цього тижня вам може трапитись така людина.

Стрілець

Таке враження, що ви на щось зважуєтесь і ніяк не можете вирішити, що ж вам робити. Так може і цілий тиждень пройти, у роздумах і ваганнях. Але ж все одно доведеться вирішувати і чим швидше ви це зробите, тим більше сил і часу збережете.

Козеріг

Відчуваєте себе переможцями, попереду усіх, на білому коні. Справа, за яку ви взялися, нині принесе вам успіх, визнання і повагу. Можливо, доведеться виступати на публіці, тож підготуйте промову і потренуйтеся перед дзеркалом.

Водолій

Приходять все нові і нові пропозиції, відкриваються нові можливості, і по роботі, і у бізнесі, і у особистих стосунках. І це для вас справжній сюрприз, адже ви не очікували, що настільки популярні, що вас так люблять і цінують.

Риби

Тиждень шалених швидкостей і підвищених обертів. Але потрібно буде встигати, до того ж все робити якісно і не забувати про дрібниці, які можуть виявитися дуже важливими, і навіть визначальними, без яких все розвалюється.

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