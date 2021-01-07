Гороскоп для всіх знаків на Різдво: тарологиня дала прогноз на день

Четвер, 7 січня, Близнюки проведуть розслаблено – буду відпочивати і набиратися сил, Стрільці, втомившись від галасу та свят, захочуть усамітнення, а у Водоліїв загостритися інтуїція.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 7 січня.

Овен

Якісь цікаві новини про родичів, друзів чи близьких людей застануть вас раптово. І їх доведеться перевіряти та з'ясувати правду, бо надто вже ці відомості будуть малоймовірними і навіть фантастичними.

Телець

Час пришвидшується і вам потрібно чимало встигнути, незважаючи на свята та загальне розслаблення. Потрібно і лад вдома навести, і смачного чогось приготувати, гостей прийняти, ще й попрацювати трохи примудритися.

Близнюки

Нарешті настала і ваша черга відпочивати. Причому, так, як би вам і хотілося, за власним сценарієм, а не підлаштовуючись до інших і враховуючи чужі інтереси. Тож цей день ви проведете у помірному розслабленні, прогулянках і ближче до природи.

Рак

Ви намагатиметесь роздивитися ті прекрасні горизонти, що намальовуються у найближчому майбутньому. І можливо, присвятите цей день мріям та плануванню. Бо як же ви дізнаєтесь, що досягли бажаного, коли нічого не бажали?

Лев

нині ви дуже різнопланова особистість, і будете спрямовувати увагу на чимало різних напрямків, бо і робота вимагатиме вашої присутності, і родина хоче вас поряд бачити, а вас тягнутиме до ваших захоплень.

Діва

Сьогодні важливо правильно розпорядитися тими коштами, що ви маєте. Це може бути як вкладення у щось значне, так і вірний розподіл між різними статтями бюджету. Втім, слушним буде навіть почати вивчати, як поводитися з грошима

Терези

Нині ви ретельно зважуєте свої бажання та можливості, тривалі і глибокі роздуми не дають вам ані спати, ані їсти. І здається, дуже довго не можете прийняти певне рішення, від якого багато що залежить.

Скорпіон

Несподівано сьогодні приходять цікаві пропозиції, які можуть стосуватися як справ виробничих, так і бізнесових, а також стосунків. І у вас на тлі цього з'являються цікаві рішення і зустрічні пропозиції, які ви і висловлюєте.

Стрілець

Ви шукаєте усамітнення, бо весь цей галас і метушня уже дещо втомили. І вам не хочеться брати участі ані у святах, ані у якихось зустрічах чи застіллі. Вам аби просто полежати чи у тиші посидіти подалі від людей.

Козеріг

Конкуренти та суперники не сплять, а намагаються вас випередити. І спасибі їм, бо інакше б ви зовсім розслабилися і нічого не робили, а так ви зараз у тонусі, рухаєтесь вперед і відчуваєте у собі сили обігнати усіх.

Водолій

Інтуїція сьогодні у вас загострюється. І ви цілком розумієте, де вам говорять правду, а де брешуть. Та й на майбутнє у вас відкриваються очі і ви можете побачити, чим завершиться те, що ви замислили і як обійти гострі кути.

Риби

Ви занурюєтесь у минуле, у ностальгію, згадуєте дитинство чи юність, і ваші друзі та родичі вам у цьому допоможуть. І таким чином можуть ви можете згадати якісь важливі речі, про які давно вже забули.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

за словами Соломки, тиждень із 4 січня буде для українців бурхливим – усі відзначатимуть новорічні свята, через що кількість нових хворих на коронавірус може зрости.

Згідно з її прогнозом для України на січень, країну чекають фінансові труднощі, політики ділитимуть між собою вплив і грошові потоки, а також можлива поява нових керівників фінансових відомств.

Також за її словами, у січні Скорпіонам потрібно буде з боєм вибивати зароблені гроші, а ось праця Близнюків буде добре винагороджена.

У перший місяць 2021 року, згідно з прогнозом здоров'я від тарологині, Овнам, Тельцям і Скорпіонам краще провести час вдома і відпочити, Раків проблеми обійдуть, а Козерогам варто зайнятися фізичними навантаженнями.

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