Гороскоп для всіх знаків на 7-12 грудня: кого чекають нові можливості

Тиждень з 7 до 12 грудня буде повним змін і нових можливостей для багатьох знаків зодіаку. Овни і Діви в ці дні відчують себе оновленими, у Близнюків почнеться новий творчий період, Леви отримають нові знання для переосмислення старих помилок, а Скорпіонам радять знаходити задоволення в роботі і відпочинку.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала п рогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку на тиждень 7-12 грудня.

Овен

Тиждень буде переломним, бо почнеться новий етап у житті, яке вже не буде колишнім. Бо з шаленою швидкістю вриваються нові можливості, нові обов'язки, нові люди, що змітають все старе і дають вам змогу відчути себе оновленими і неймовірними.

Тілець

Ваші професійні якості нині будуть дуже високо оцінені і ви сподіваєтесь на те, що і добре винагороджені. Адже дуже прикро не поїхати на бал, особливо, якщо ви на це заслуговуєте. Зрештою, можете самі собі подарувати щось у якості нагороди.

Близнюки

Розпочинається творчий період, коли вам хочеться перетворити цей світ на щось неймовірно прекрасне. І ви згадуєте свої давні таланти, вчитеся чомусь новому і починаєте прикрашати дійсність так, як самі собі придумали.

Рак

Ви зараз можете для інших стати добрими порадниками, натхненниками і вчителями. Втім, навчальний процес вимагає від вас не стільки натхнення, скільки традиційних підходів, системності та правильного розрахунку.

Лев

Ви значно оновлюєте свої знання, розширюєте горизонти сприйняття, починаєте навіть думати по-новому і усвідомлювати ті помилки, що раніше робили. І це означає, що ви вже готові розчистити простір для нової реальності.

Діва

Не встигли ви завершити черговий цикл чи черговий проєкт, аж тут у двері вже щосили грюкають нові можливості. І прийти вони можуть десь з-за кордону. Тобто можете отримати нові пропозиції від міжнародних інституцій чи приватних осіб.

Терези

Ваші творчі ідеї вимагають швидкої реалізації. Роздумувати нема коли – вчора ви щойно щось придумали, а сьогодні вже маєте негайно приступити до втілення. Добре, що поряд є люди, які допомагають вам і з ідеями, і з реалізацією.

Скорпіон

У ваших силах перетворити цей напружений робочий тиждень у розмірений і гармонійний, сповнений чудовими моментами. Бо працювати – це не лише важко трудитись і заганяти себе, а ще й знаходити задоволення у праці та відпочинку.

Стрілець

А може вам краще весь цей тиждень виділити для відновлення сил? Бо щось надто ви напружені останнім часом. Знайдіть якесь тихе та усамітнене місце, щоб повністю зануритися в тишу. Кілька днів такого спокою мають вас перезавантажити.

Козеріг

Не зважаючи на різні застережувальні знаки та побоювання оточення, ви раптом можете таки вирішити розпочати нове життя. І вже вирушити досліджувати околиці на предмет нових можливостей та випробувань.

Водолій

Можете відчути певні обмеження та перепони, але не все так погано, як вам здаватиметься на перший погляд. Вам зараз дуже потрібно знайти вихід з глухого кута і прийняти важливе рішення, яке дещо лякає своєю сміливістю.

Риби

Настрій буде святковим і піднесеним, а причиною тому – чудові люди, що вас оточують і не дають сумувати. Вони ладні для вас і небо до вас прихилити, і останнє віддати, і канкан танцювати, аби тільки вам було добре.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка дала прогноз здоров'я на грудень для всіх знаків. Вона порадила Тельцям стежити за кишковим трактом, Левам зайнятися фізичними навантаженнями, а Водоліям – звернути увагу на свій емоційний стан.

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