Гороскоп для всіх знаків на 4 січня: Козерогів чекають продуктивні зустрічі

Понеділок, 4 січня, Близнюки проведуть у творчості, Леви, Стрільці і Раки продовжать відзначати новорічні свята, а Козерогів чекають приємні і продуктивні зустрічі.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 4 січня.

Овен

Один з найвдаліших днів, коли все вам вдається, в руках все горить, трапляються дива і чудові люди, ви опиняєтесь у потрібний час і у потрібному місці. Тому не дивуйтеся, а краще скористайтесь своїм везінням.

Телець

Оновлюються і активізуються ваші міжнародні зв'язки. Сьогодні колеги чи родичі з-за кордону нагадують про себе, вітають, спілкуються. Також можуть зав’язуватися ділові чи особисті стосунки із людьми з закордоння.

Близнюки

Поринаєте у творчість і не бачите вже нічого навколо - настільки вам буде цікаво те, чим ви займаєтесь. І цей піднесений стан може стосуватися будь-чого, бо ви здатні сьогодні і працювати творчо, і відпочивати, і співати, і малювати.

Рак

Якщо зазвичай ви дуже правильні та врівноважені, то сьогодні у вас немов щось буйне вселилося – вам захочеться піти наперекір, у вас на все є своя думка і взагалі – ви просто принципово будете проти всього, що вам пропонують!

Лев

Чи то ви продовжуєте святковий марафон і досі відпочиваєте, чи то на роботі вирішили вас потішити і влаштувати продовження свята. А може то після корпоративу смаколики залишилися… Тож веселіться, ще трохи веселощів не завадить.

Діва

День обіцяє бути звичайним і буденним, але навантаження на вас збільшується. Можливо, хтось з колег поки що не вибрався із святкового туману, і вам доводиться брати на себе ще й чужі обов'язки.

Терези

Новий рік вносить свої корективи, і вам сьогодні доведеться переписувати плани і дещо змінювати сталі уже графіки, підлаштовуватися під нові обставини. Це навчить вас гнучкості та готовності до змін

Скорпіон

Родина для вас сьогодні найголовніша, ви проводите разом час, продуктивно спілкуєтесь, насолоджуєтесь товариством. Втім, вам навіть вигадувати нічого не потрібно, бо навіть мовчати всі разом вам приємно.

Стрілець

Вам мало було вихідних, працювати якось не дуже хочеться, бо потрібно ще відпочити. Тож ви і не напружуєтесь сильно, проводите час на розслаблені, гуляєте, насолоджуєтесь життям повною мірою.

Козеріг

Сьогоднішні зустрічі можуть бути доволі приємними та конструктивними, ви легко знаходите правильні слова, досягаєте компромісу, і зрештою домовляєтеся із людьми про все, що вам потрібно.

Водолій

Перебуваєте у полоні ілюзій, все вам видається таким милим, таким світлим і неймовірним, ви у захопленні, але насправді все може видатися зовсім не таким. Тому додавайте у своє бачення здорового глузду і не зачаровуйтесь.

Риби

І з новими силами – на роботу! Сьогодні у вас напрочуд світлий розум, голова працює так, як треба і продукує нові майже геніальні ідеї. Відчувається, що гарно відпочили і відбулося перезавантаження усіх систем.

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