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Гороскоп для всіх знаків на 29 грудня: у Водоліїв почнеться період змін

4.2т
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Багато знаків зодіаку у вівторок, 29 грудня, уже почнуть готуватися до прийдешнього Нового року – Близнюки отримають запрошення на святкування, Козероги поринуть у святковий вир і веселощі. А у Водоліїв почнеться період змін.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 29 грудня.

Овен

Родичі, друзі, однокласники та інші люди з минулого нині нагадують про себе. Вам можуть зателефонувати, привітати, написати листи й навіть поштівки надіслати. Одно слово, ностальгійний такий настрій у вас буде.

Телець

Час неймовірно пришвидшується, бо ви відкладаєте все на останній момент і тепер доводить надолужувати згаяне, адже потрібно встигнути зробити чимало справ, завершити все обіцяне, ще й за подарунками зганяти.

Близнюки

Можете несподівано отримати запрошення на святкування чи на якесь колективне дійство. І стати там не лише простим гостем, але чи не головною дійовою особою. Тож завершуйте завчасно свої справи і готуйтеся до урочистостей.

Рак

Новини, які ви сьогодні отримуєте, піднімають не лише настрій, але й самооцінку. Бо виявиться, що вашу працю та творчість надзвичайно високо цінують і ви навіть можете отримати якісь нагороди чи заохочення.

Лев

Можна вже перевести дух і заспокоїтися, бо всі бурі недавнього минулого потроху заспокоюються і ви вже можете почуватися вільнішими. І спокійно займатися своїми звичними справами й готуватися до свят.

Діва

У вас ніби якийсь електровіник вселився, бо ви літаєте і ніг під собою не чуєте: і прибираєте, і щось готуєте, і роботу встигаєте переробити, і рідних привітати, і щось вигадати цікаве й нестандартне.

Терези

Вибір – то не ваш коник. Тож сьогодні ви займаєтеся своєю звичною справою – вагаєтеся, вибираючи різні варіанти. І головна складність у тому, що вони всі хороші і ви ніяк із них не наважитеся вибрати найкращий.

Скорпіон

Приходять гроші і розуміння того, що чим ви щедріші з іншими, тим і до вас приходить більше. А щойно ви починаєте зменшувати відсоток на благодійність, тим менше і у вас з'являється коштів.

Стрілець

День обіцяє бути спокійним і навіть дещо сонним. І ви нині схожі на сонного ведмедя, бо робити особливо нічого не хочеться, тільки спати, та й на роботі не доведеться надто вже перенапружуватися.

Козеріг

Гуляти так гуляти! – вирішити ви і вже не зважаєте на роботу, поринувши в цей святковий вир нестримних веселощів, які самі собі і влаштовуєте. Ну і про близьких та рідних турбуєтеся, щоб і в них був святковий настрій.

Водолій

Зміни настають раптово. І вас можуть ошелешити якимись новими відомостями, пов'язаними з вашою діяльністю, що може значно змінити і ваш настрій, і ваше подальше життя.

Риби

Хоч як вам нині не тяжко, але варто зробити останній ривок. Основна складність не лише в тому, що працювати вже не хочеться, а що всі вирішать навісити на вас свої обов'язки, знаючи якими ви добрими та безвідмовними можете бути.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • згідно з прогнозом Ольги Соломки, тиждень із 28 грудня принесе Тельцям романтичні пригоди, Ракам – фінансовий прибуток, а Скорпіонам – удачу.

  • Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021-й. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

  • Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

  • Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього зодіаку на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Ольга Соломка
Місце
Україна
Теги
Гороскопи Таро
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