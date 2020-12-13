Гороскоп для всіх знаків на 14-20 грудня: яким буде тиждень

Тиждень із 14 по 22 грудня виявиться цікавим для багатьох знаків зодіаку. Зокрема, у Водоліїв розв'яжуться матеріальні і майнові питання, Близнюки, раптово для себе, можуть отримати несподівані навички, а Овнів чекають зустрічі з давніми приятелями.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку на тиждень 14-20 грудня.

Овен

Друзі дитинства чи давні приятелі з минулого нагадають про себе. І ви поринете в ностальгійні спогади: щасливі та душевні, а місцями зворушливі та щемливі. А ще вам захочеться подарувати близьким радість і ви приготуєте їм сюрпризи.

Телець

Дуже напружений і дієвий тиждень для вас готується. Таке враження, що ви сиділи-сиділи, а потім раптом вирішили, що вже час діяти і побігли. І уже ніщо вас не зупинить, жодні перепони не здатні вас стриножити чи хоча б пригальмувати.

Близнюки

Несподівано для себе можете або самі стати вчителем, або почати навчатися зовсім дивних речей і здобувати несподівані навички. Одно слово, відбувається навчальний процес, а от чи вчитися чи вчити, чи робити все одночасно – обирати вам.

Рак

Ви знайшли для саме ту компанію, що відповідає вашим цінностям, яка вас розуміє і розділяє погляди. І саме цей колектив цього тижня вас не просто надихатиме, але й матеріально підтримає і якісь гарні ідеї підкине.

Лев

Родина нині для вас – найбільший скарб, джерело щастя й любові. Ви усвідомлюєте всю ту цінність, що вона для вас являє, і ви робите все для того, щоб усі були щасливі. А прийдешні свята якнайкраще підходять для вияву цієї любові.

Діва

Нині ви головний роботоголік у всьому зодіаку, тільки і встигаєте завершувати якісь проміжні етапи і починати щось нове. Ну і справді, навіщо такий сприятливий час витрачати, коли можна скористатися моментом і заробляти гроші, а відпочивати вже потім будете.

Терези

Якщо вам запропонують цього тижня десь виступити перед публікою, то не ховайтеся за спини, пора вам уже виходити на люди і вражати усіх і своїми знаннями, і харизмою, і досвідом. Ну хоч у Святого Миколая трохи пограйте.

Скорпіон

Непросте це завдання – бачити перед собою чистий аркуш паперу, на якому ви напишете черговий план свого життя, оскільки старий вже або неактуальний, або виконано. Але знайдіть задоволення в тому, щоб запланувати собі трохи щастя й багато викликів.

Стрілець

Ну вам можна вже починати святкувати, підбивати підсумки й відзначати здобутки. Чи може ви вже корпоративи призначили? У будь-якому разі на вас очікують відзначення, нагородження, подарунки й усілякі радісні та піднесені події.

Козеріг

Хай би там які проблеми та завдання не точилися навколо вас, а цього тижня вам потрібно розв'язати всі внутрішні питання, розібратися з тими тарганами, що заважають вам досягати запланованих вершин.

Водолій

Поступово розв'язуються ваші фінансові, матеріальні та майнові питання, ви вже знаєте, як усім цим керувати й що зробити так, щоб передусім ви були задоволені, а вже потім і ваші рідні та близькі.

Риби

Поступово приходять заспокоєння та рівновага, а з ними мудрість, бо не хочеться вже нікуди бігти і воювати. А хочеться побути наодинці зі своїми думками, щоб підбити підсумки цього року, зрозуміти, чого ви вже досягли, а до чого ще варто прагнути.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соломка розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя – Водолії можуть почати нові стосунки, Близнюки – знайти справжнє кохання, а ось Скорпіонам радять перевірити почуття свого обранця.