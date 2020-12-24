Гороскоп для Водолія на 2021-й: рік принесе зміни

Водолії 2021 року можуть вразити всіх своєю майстерністю – їхній професіоналізм зростатиме, вони будуть здатні гори звернути. Здобувши нові навички та вміння, представники знака можуть отримати підвищення або нову роботу. Також Водоліям радять подбати про свій захист.

Докладним прогнозом для Водоліїв ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка. За її словами, зима для представників знака тягтиметься довго й нудно – здаватиметься, що ви якась жертва обставин, бо ніхто нікуди не поспішає, вчасно нічого не відбувається.

"Утім, ці затримки змушують вас кардинально переглянути погляди на цей світ, поставити себе на місце інших і зрозуміти, чому вони чинять саме так. Словом, ви станете мудрішими й філософськи налаштованими", – сказала вона.

Навесні настрій у Водоліїв почне покращуватися, адже, як зазначила експертка, окрім того, що трава зеленіє і сонце світить, ще й близькі люди тішать, і робота гарно йде, і все це більше схоже на життя в одній великій дружній родині, коли всі розуміють та підтримують одне одного.

Улітку, за її словами, активізується питання групової роботи.

"Вам гарно працюється в команді, з'являється більше ідей, та й змоги їх реалізувати, бо гуртом, як то кажуть, легше й батька бити, не те що вигадувати якісь нові концепції та втілювати їх у реальність", – розповіла Соломка.

Осінь може принести раптові зміни, коли ви будете готові, якщо не вирушити у вільне плавання, то поміняти роботу, що вже перестала вам бути цікавою, приносити задоволення й гроші, на якусь іншу. І у вас уже буде чимало сил і впевненості для того, щоб зробити рішучі кроки і вирушити назустріч пригодам.

"І не варто сумніватися, бо цього року значно зростає ваш професіоналізм, і ви здатні просто гори звернути і вразити всіх майстерністю. До того ж, можете вже створювати мало не школу свого імені, або хоча б набирати команду послідовників", – зауважила Соломка.

А от чого справді варто остерігатися, підкреслила тарологиня, то це сварок. Адже в колективі завжди бувають якісь непорозуміння, хтось не зміг донести свою думку, чи неправильно почув фразу і домислив щось своє. Тому потрібно дослухатися одне до одного й завжди уточнювати, чи всі все зрозуміли.

Також, за її словами, слід подбати про захист себе як фізичної особи та свого майна, грошей, родинних статків. Тож про всяк випадок перевірте чи замініть замки, двері, встановіть сигналізацію, попередьте родичів про схеми пограбувань і відносно "чесних" способів відбирання грошей.

Нагадаємо, раніше Соломка дала детальний прогноз для Близнюків на 2021-й: рік виявиться для них досить активним і насиченим. Усіх представників знака чекають зміни і виклики. Овнам, за її словами, рік обіцяє не тільки фінансові труднощі, а й розчарування. Для Дів 2021-й стане періодом навчання, опанування нових професій та прибутку.

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