Гороскоп для усіх знаків на січень: у кого почнеться нове життя

Перший місяць 2021 року виявиться плідним для Близнюків, Раків і Дів – справ накопичитися багато і їх необхідно буде якомога швидше вирішувати. Козероги будуть рішуче налаштовані на початок нового життя, а Терези відпочиватимуть і насолоджуватимуться святами.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала загальний прогноз за картами Таро для всіх знаків на січень.

Овен

Ви немов би прокидаєтеся від затяжного сну і бачите все, над чим вам доведеться працювати в найближчому майбутньому. А оскільки зараз планів – безліч, то час не можна втрачати, потрібно прискорюватися і взагалі займати активну життєву позицію.

Телець

Обережність не завадить, оскільки ви поки не бачите всієї картини, тому краще зараз пересуватися дрібними кроками, нікуди не поспішати, а про все як слід дізнатися і тільки потім діяти. І взагалі, кажуть, якщо тихіше їдеш – то далі будеш.

Близнюки

Вам не доведеться особливо відпочивати, оскільки зараз накопичилося дуже багато справ, які вимагають вашої уваги і зосередженості. Так що доведеться відвести на свята всього кілька днів, а потім знову зануритися в виробничий конвеєр.

Рак

У вас все влаштовано так, що коли інші відпочивають, то ви приступаєте до роботи, а коли інші розслабляються, то у вас саме жнива. Ось і в січні замість того, щоб як слід відтягнутися, ви весь час витрачаєте на роботу

Лев

Ви зараз дуже щедрі – і на похвалу, і на подарунки, і на допомогу іншим. І в січні ця ваша риса характеру особливо проявиться, оскільки у вас є безліч приводів показати широту душі і обдарувати всіх навколо увагою і заступництвом.

Діва

Місяць може виявитися дуже продуктивним, оскільки ви зараз дуже сміливі і готові на абсолютно божевільні вчинки. І завдяки вашій рішучості, намічається справжній прорив – і у вашому житті змінюється все: від роботи до оточення та місця проживання.

Терези

Як і будь-яка нормальна людина, в січні ви святкуєте і відпочиваєте, повністю присвячуючи час собі, родині та домашнім клопотам. І ви робите це з великим задоволенням, прикрашаючи будинок і готуючи нові страви.

Скорпіон

Цілий місяць як на гойдалках – то ви зайняті так, що ночами працюєте, то взагалі робити немає і можна цілими днями вдома валятися. І найкращий вихід з цієї ситуації – придумати собі ще якесь заняття чи хобі, щоб заповнити вільний час.

Стрілець

Це місяць великих витрат і пошуків себе, ви насолоджуєтеся плодами минулих звершень, із задоволенням витрачаєте гроші на себе та родину. І замислюєтеся над тим, яким би чином можна було в повній мірі реалізувати свої ідеї.

Козеріг

Зараз ви готові до змін як ніколи, ви дуже рішуче налаштовані почати нове життя, якщо не з 1 січня, так з понеділка. Але це не точно. У будь-якому випадку, готовність до змін є, а ось коли ви будете точно до них готові – ще не зрозуміло.

Водолій

Доведеться в цьому місяці пожити дещо скромно, в чомусь себе обмежуючи і відмовляючи, оскільки може позначитися перевитрата коштів на свята, коли ви дозволяли собі аж надто багато. Але ви впораєтеся, головне, що вам є чим зайнятися.

Риби

В цілому місяць обіцяє бути трохи загальмованим, чи то від купи свят, чи то від запланованого чергового локдауна, але час буде тягнутися дуже повільно, ви мало що встигаєте, та в принципі і не хочете нікуди поспішати.

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