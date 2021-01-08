Гороскоп для всіх знаків на 8 січня: кого чекає романтика, а кого – гроші

У п'ятницю, 8 січня, у Тельців з'явитися можливість зібрати команду і добре провести час, у Раків буде романтичний настрій, а для Козерогів день буде сприятливим для того, щоб рахувати гроші і зводити баланс.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 8 січня.

Овен

Вашій рішучості та енергійності можна позаздрити, бо ви готові не лише робити вигляд, що ви працюєте, як це від вас вимагатиметься, а ще й виявляти до роботи неабиякий інтерес та ентузіазм.

Телець

Маєте бажання та можливість зібрати навколо себе команду та гарно провести час, обмінятися думками, ідеями, гарними новинами та іншими приємними враженнями. Ну і вигадати щось дуже креативне і перспективне.

Близнюки

Навіть якщо до цього вам вдавалося якось уникати товариства та гучних застіль, сьогодні ви можете несподівано потрапити у гості. І тут уже доведеться святкувати і навіть виголошувати промовисті тости.

Рак

Весь день пануватиме романтичний настрій, і вам захочеться провести час якщо не прогулюючись разом десь по парку, так лежачи на дивані і переглядаючи романтичні комедії. Словом, любов витає у повітрі.

Лев

Несподівано для всіх і для самих себе, ви можете закликати до порядку і заходитися прибирати. Якщо маєте час та натхнення, то чому б і не поприбирати зайве після всіх цих свят, навести лад і вже спокійно відпочивати.

Діва

Якщо до цього ви більш-менш стримували себе, то сьогодні ви можете зовсім розслабитися і дозволити собі все, що захочете, ледве не танці на столах. А може то ви вирішили піти з Колядою до сусідів, ігнорувавши карантинні обмеження?

Терези

Те, про що ви сьогодні дізнаєтесь, може стати для вас дуже важкою ношею. Але говорити комусь іншому про чужі секрети ви не можете. От і будете самі з цим вправлятися, вигадуючи шляхи виходу.

Скорпіон

Раптом може виявитися, що вам для повного щастя бракує якихось знань чи вмінь, і ви можете зайнятися тим, що будете обирати собі навчальні курси чи навчальний заклад, індивідуального викладача чи тренера.

Стрілець

Обставини вимагають трохи попрацювати і руками, і головою. Втім, ви рідко дозволяєте собі повністю розслабитися, тож завантажувати себе вам звичніше, ніж відпочивати. Отже, працюйте, бо хтось мусить то робити.

Козеріг

Найкраще заняття на сьогодні – рахувати гроші і зводити баланс, а ще планувати доходи та витрати та думати про якісь нові джерела прибутку. Словом, займіться бухгалтерією та бізнес-плануванням.

Водолій

Можете весь день провести, якщо не в телевізорі, так переглядаючи серіали чи фільми в інтернеті, чи граючи у ігри, повністю занурившись у вигадану реальність і насолоджуючись усіма вигодами сучасних технологій.

Риби

Потрапляєте у щасливий вир подій, коли вам надзвичайно щаститиме. Тож можете розраховувати на це і брати участь у різних змаганнях, лотереях та авантюрах, з яких ви виходитимете переможцем.

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