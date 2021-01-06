Гороскоп для всіх знаків на 6 січня: тарологиня розкрила, яким буде день

Середа, 6 січня, стане для Овнів початком планування подальших цілей на життя, Тельці можуть провести приємні зустрічі з родичами і друзями, а Скорпіони відчують готовність до пригод.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 6 січня.

Овен

Прийшов час планувати найближче майбутнє. І якщо до цього ви були дуже заклопотані і вам не вистачало сил та натхнення, то сьогодні, нарешті, можете сісти і скласти собі досить докладний план з намірами та цілями.

Телець

Нині можуть трапитися приємні зустрічі з гарними людьми, з якими ви мило проведете час, у любові та повазі, спогадах та мріях. Словом, вечеря з родичами та друзями вам гарантована.

Близнюки

Щось нове і прогресивне нині вривається у ваше життя, змиваючи на своєму шляху все те старе та непотрібне, що ви ще не викинули. Це можуть бути нові знання, можливості, люди, обставини, що змусять вас переглянути старі плани.

Рак

Почуваєтесь сьогодні надзвичайно сильними, неначе отримали потужний заряд сил. Це може статися через те, що вам потрібно буде зробити чималий обсяг роботи у обмежений час, і ви намагатиметесь вкластися якнайшвидше.

Лев

Родинні традиції для вас – не порожній звук, ви в них сьогодні занурюєтеся з головою і намагаєтесь дотримуватися усіх ритуалів та канонів, бо розумієте усю цінність і родини, і тих звичаїв, які ви маєте передати і далі.

Діва

Ваші можливості сьогодні дещо обмежені, так наче хтось намагається вказувати вам, що потрібно робити, а вам залишається або виконувати накази, або робити вигляд, що не розумієте що відбувається.

Терези

День обіцяє бути спокійним і навіть дещо ледачим, навіть якщо навколо всі метушаться і працюють аж гай гуде. Але вас уся ця метушня не обходить, бо ви собі дієте за власним графіком та розкладом.

Скорпіон

Ваш вроджений авантюризм та готовність до всіляких пригод нині покажуть себе в усій красі, більше того, ви й інших намагатиметесь схилити до різного роду авантюр і будете досить красномовними та переконливими.

Стрілець

Гроші приходять наче нізвідки. Ви вже і не очікуєте жодних сюрпризів чи подарунків, але раптом можете отримати якусь премію, чи знак уваги – від зовсім символічного до досить значного за розміром і обсягом.

Козеріг

Ви нині зібрані, як ніколи, ваша голова має працювати як кабінет міністрів у його найпродуктивніший період. Зрештою, ви свого досягаєте, бо розумні думки та мудрі рішення до вас приходять саме сьогодні.

Водолій

Якщо вам доведеться сьогодня працювати, чи хоч якось себе проявляти у соціумі, то ви можете показати себе в усій своїй красі, продемонструвати свої найліпші якості, найвигідніший ракурс та найвправніші навички.

Риби

Трохи вам уже в печінках усі ці свята, причому, як у переносному, так і у прямому, значенні цього вислову. Втомитися можна і від відпочинку, і від святкування, особливо, якщо дещо перебрати з кількістю усього.

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