Гороскоп для всіх знаків на 5 січня: Скорпіонів чекає кохання

Вівторок, 5 січня, буде плідним робочим днем для Раків і Левів, Скорпіони проведуть його в коханні, а Водолії у колі сім'ї та друзів. Тельцям радять нарешті зробити вибір, а Рибам позбутися ілюзій.

Тарологиня й прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 5 січня.

Овен

Ви можете самі собі перейти дорогу, навіть того не усвідомлюючи. І зупинитися, не в силах ступити далі. Найкраще у цій ситуації – зрозуміти, що вихід насправді є, і що можна просуватися далі, бо ніщо вам не заважає, крім власних упереджень.

Телець

Обирайте вже собі той шлях, до якого більше лежить серце. Бо час уже закінчити всі оці муки вибору між тим, куди тягне розум і куди кличе серце. Так ви і задоволення отримаєте, і гроші надійдуть.

Близнюки

День буде дуже спокійним, може навіть більше здаватиметься вихідним. Все, що можна було, ви передоручили іншим, організували свою діяльність так, що інші працюють, а ви відпочиваєте.

Рак

День проведете у праці. Хоч її буде чимало, але ви цілком задоволені, бо ви вмієте так її розподілити, щоб усе встигати і не втомлюватися. І вам приємно усвідомлювати, що ви затребуваний та добре оплачуваний фахівець.

Лев

Ви, як завжди, попереду всіх, на видноті, хоч і серед людей. Можливо, доведеться десь виступати, мотивуючи народ до праці чи подвигів, заохочуючи власним прикладом та полум’яним словом.

Діва

Ви сяєте, як та нова лампочка, наче отримали новий заряд енергії і готові заповнити своїм світлом увесь світ. Здається, що ви настільки гарно відпочили, що можете відтепер і за найскладніші завдання братися.

Терези

Багато хто може лише мріяти про те, чого ви досягли. І сьогодні до вас приходить розуміння, наскільки ви щаслива людина. Бо ви отримаєте підтвердження того, що ви досягли ще однієї своєї цілі.

Скорпіон

Кохання сьогодні для вас – усюди і в усіх проявах. Ви його виявляєте і приймаєте, про нього говорите і ним займаєтесь. І ви усвідомлюєте, що це почуття наразі – найголовніше у вашому житті.

Стрілець

Нині ви переможете дуже сильного супротивника, причому не силою чи кулаками, а ласкою і добротою. Адже всі потребують доброго слова, і воно відчинить будь-які двері не гірше за ключ чи відмичку.

Козеріг

Можливо, ви дещо перевищили бюджет і тепер змушені поводитися скромно й обмежувати витрати, зокрема і на їжу. У будь-якому разі сьогодні краще гроші тримати при собі та не дозволяти собі зайвих витрат.

Водолій

Дуже світлий та позитивний день, який ви проведете у колі друзів, родини чи інших людей, яким буде приємно бути з вами поруч. Отже, для вас родинні свята тривають і ви почуваєтесь надзвичайно щасливими.

Риби

Зараз ви можете не надто ясно бачити, що насправді відбувається, зате завдяки фантазії ладні додумати те, чого і близько немає. Словом, перебуватимете у полоні ілюзій і це вам дуже заважатиме сприймати цей світ таким, яким він є.

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