Гороскоп для всіх знаків на 31 грудня: як зустрінемо Новий рік

31 грудня стане для Раків днем щедрих подарунків від друзів і навіть незнайомців, Скорпіони перебуватимуть у сімейному колі, а Риби, незважаючи на передноворічний сумбур, проведуть день на самоті.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 31 грудня.

Овен

Досі завершуєте якісь справи, доводите все до ладу й досконалості, додаєте останнім штрихи. Одно слово, немає коли іншим справами займатися, бо ви ще свою якусь важливу роботу не доробили.

Телець

Ви дуже серйозно ставитеся до всіх цих переходів, для вас важливо усвідомлювати, де кінець одного періоду й початок наступного. Тому ви зараз можете влаштувати справжній ритуал завершення старого року й початку нового.

Близнюки

Можливо, ви збиралися тихенько собі посидіти в куточку, чи навіть проспати всю ніч, але вас раптом може винести кудись серед людей, на видноту, у велелюдну компанію, де ви будете мало не головною дійовою особою свята.

Рак

День буде щедрим на подарунки, якими ви обмінюєтеся з друзями, рідними, а подекуди із зовсім незнайомими людьми. Так, вам буде приємно дарувати щось незнайомцям, як і отримувати від них щось навзаєм.

Лев

Воістину ви сьогодні демонструєте справжні дива й більше схожі на чарівника чи чарівницю, ніж на звичайну людину. Бо вам усе вдається, і навіть такі речі, що суперечать законам логіки чи фізики з хімією.

Діва

Ваше свято може бути досить бурхливим і вийти за межі окремої квартири чи навіть будинку, бо вам захочеться розширити межі вашого щастя, збільшити той простір, що ви заповнюєте своєю любов’ю та енергією.

Терези

На противагу багатьом знервованим громадянам, що немов поспішають вскочити в останній вагон, ви спокійні, як удав. Знаєте, що ви все встигаєте, що не потрібно запасатися харчами на місяць і можна собі не гарувати, а відпочити.

Скорпіон

Провести сьогоднішній день із родиною – найкращий варіант, навіть коли навколо стоїть галас, безлад і родина ваша чималенька. Але саме в такі дні ви розумієте, як це прекрасно – бути всім разом.

Стрілець

Присвятіть цей останній день року плануванню. І переконайтесь у тому, наскільки це просто, корисно, економить час і нерви. І почати можна з плану справ на день, а завершити планом цілей на рік.

Козеріг

Сьогодні вами керує суто любов. Із любов'ю ви готуєтеся до свята, наводите лад, зустрічаєтесь із рідними чи коханими. А хтось може просто провести цей день і ніч тільки з коханою людиною.

Водолій

Найкраще вам не залишалися нині вдома, а вирушити кудись. Лайт-варіант – це напроситися кудись у гості, а для просунутих це може бути подорож. Якщо у вас ще не було такого досвіду, то спробуйте зустріти новий рік у дорозі, поїзді.

Риби

Ви так забігалися, що маєте право хоч трохи побути на самоті, щоб зібратися з думками. І сьогодні вам навіть це вдасться, незважаючи на всю цю передноворічну колотнечу та сумбур.

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