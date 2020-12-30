Гороскоп для всіх знаків на 30 грудня: Близнюки можуть змінити життя

Напередодні Нового року, 30 грудня, у Близнюків є шанс докорінно змінити своє життя, а Водолії проведуть день у колі друзів. Раки працюватимуть до останнього, а Леви – старанно готуватимуться до святкування.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 30 грудня.

Овен

Завершальний ривок цього року вам доводиться робити мало не з останніх сил, та ще й колеги, як змовилися, навалили вам додаткової роботи, ще й косяків наробили. А вам доводиться все це розгрібати.

Телець

Приходить, нарешті, заспокоєння, ви зараз щасливі та врівноважені, бо у вас є все, про що ви мріяли, ви запаслися всім необхідним до свят і навіть більше прихопили. Тому тільки задоволено мружитесь у передчутті свята.

Близнюки

Щось нове й потужне вривається сьогодні у ваше життя, як торнадо, і таким же способом змінюючи його докорінно. Вам може спасти на думку поїхати кудись, скасувавши всі попередні домовленості.

Рак

Робота триває до останнього, оскільки для вас немає чітко окреслених робочих і вихідних днів, бо ви звикли працювати за власним сценарієм, інколи вночі. От і сьогодні ви досить напружено трудитеся.

Лев

Сьогоднішній ваш квест називається "Встигнути все!", бо ви однією рукою працюєте, другою тісто мішаєте, а ще потрібно оббігти магазини, прибрати помешкання, всім роздати доручення і себе до ладу привести.

Діва

Подарунки, які до вас уже надходять, можуть бути досить значними, а місяцями – дуже несподіваними. Ваші рідні та близькі потурбувалися про те, щоб ви були щасливими й задоволеними.

Терези

Дається взнаки втома, бо ви останнім часом вели досить напружене життя, та ще й багато через що переживали й нервували. Вас сьогодні чомусь ніщо не тішить і взагалі хочеться від усіх сховатися.

Скорпіон

Головна мета на сьогодні – вкластися в бюджет, бо дуже велика вірогідність, як завжди у свята чи під час відпустки, значно перевищити витрати, а потім картати себе. Отже, купуйте все за списком і не беріть із собою зайвих грошей.

Стрілець

Ви готові перейти в нове життя й новий рік і якраз намагаєтеся вдивитися в майбутнє та роздивитися, що на вас там очікує. Пишете мрії та побажання, навіть можете складати цілі докладні плани того, куди хочете рухатися.

Козеріг

Кажуть, що очікування свята набагато цікавіше, ніж саме свято. От і ви можете переконатися в тому, адже ви так ретельно готуєтеся, прибираєте, уявляєте, яким чудовими будуть усі ваші розваги та відпочинок.

Водолій

А ось і друзі з різними цікавими пропозиціями не забарилися. І вас можуть просто шматувати на частини, запрошуючи на різні заходи та пропонуючи різні варіанти спільного проведення часу.

Риби

Блискучі ідеї спадають на думку, і ви дивуєте ясністю розуму не лише своє оточення, а й самих себе. Адже ваші чудові ідеї – це просто якісь геніальні винаходи, що здатні змінити хід історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

згідно з прогнозом Ольги Соломки, тиждень із 28 грудня принесе Тельцям романтичні пригоди, Ракам – фінансовий прибуток, а Скорпіонам – удачу.

Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021-й. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього зодіаку на 2021-й. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.

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