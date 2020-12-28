Гороскоп для всіх знаків на 28 грудня: яким буде день

У понеділок, 28 грудня, у Левів день буде наповнений зустрічами, а Овни отримають гроші й подарунки. Скорпіонам радять зменшити оберти, а Дівам – отримати новий досвід.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 28 грудня.

Овен

Як же приємно отримувати гроші та різні подарунки, та й самим собі їх зробити не гріх. Бо хто-хто, а ви заслужили на це. Тому можете вже дозволити собі купити те, що зробить ваше життя набагато комфортнішим.

Телець

Справи не можуть вже чекати, потрібно терміново діяти, щоб встигнути все до зазначених термінів. От ви і поспішаєте, ще й інших підганяєте, бо на ваш погляд, щось ваші колеги надто вже розслабилися.

Близнюки

Відчуваєте справжню насолоду матеріальними благами, адже сьогодні перед вами відкриваються неймовірні можливості. І ви собі можете дозволити дуже багато – варто тільки висловити своє побажання.

Рак

У стосунках можете наважитися на вибір, і зважити, що вам більше до душі – слабкість та невинність чи впевненість та змога самим вирішувати всі свої проблеми, не покладаючись на долю та інших.

Лев

День буде наповнений численними зустрічами, ви немов намагаєтесь вскочити в останній вагон і зустрітися з якомога більшою кількістю людей, щоб встигнути вирішити з ними все те, що ще не встигли і не залишати справи на потім.

Діва

Можете сьогодні спробувати щось зовсім нове. І це буде як певна ініціація, цікавий ритуал, спроба зрозуміти, що відбувається. Не факт, що вам одразу все сподобається, але це буде новий досвід, який ви потім можете повторити.

Терези

Так добре нікуди не поспішати, ви вже завершили свої справи і можете розслаблено відпочивати і займатися собою. А можете нічим не займатися і просто зависати в інтернеті чи перед телевізором.

Скорпіон

Час немов призупиняється і вам не залишається нічого іншого, як і собі дещо збавити оберти і перейти в режим очікування. Не переймайтеся – усе, що потрібно, справджується, просто потрібно дещо зачекати.

Стрілець

Подарунки нині можуть бути дуже значними. І не потрібно одразу сахатися, відмовлятися й очікувати, що це обов'язково якесь шахрайство, бо так не буває, і ви не заслуговуєте. Можливо, ви просто не готові приймати такі дари.

Козеріг

Невеличкі подарунки вражають. Адже ви зовсім не розраховували на те, що хтось заморочиться і подбає про те, щоб вам стало приємно. І хай це будуть просто сувеніри чи солодощі, але відповідний настрій вони створюють.

Водолій

Так, цей рік був непростим, але у вас є всі підстави пишатися досягненнями. І не варто тут зменшувати свою роль, бо саме завдяки вашим зусиллям сталося те, що про що ви мріяли і ви, попри все, досягли свого.

Риби

Ви продовжуєте святкувати, збираєтеся з друзями, родичами чи співробітниками, і не стільки для роботи, скільки для того, щоби так весело провести час, щоб усім запам'яталося.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

згідно з прогнозом Ольги Соломки, тиждень з 28 грудня принесе Тельцям романтичні пригоди, Ракам – фінансовий прибуток, а Скорпіонам – удачу.

Соломка дала прогноз здоров'я для всіх знаків на 2021. Вона порадила Ракам зміцнити спину, а Левам – правильно харчуватися.

Також тарологиня розповіла, що 2021 року в багатьох знаків зодіаку вируватиме особисте життя: Водолії можуть почати нові стосунки, а Близнюки – знайти справжнє кохання.

Соломка дала загальний прогноз за картами Таро для всього "зодіаку" на 2021. За її словами, рік обіцяє багатьом знакам справжній прорив.

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