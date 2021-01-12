Гороскоп для усіх знаків на 12 січня: Стрільці заявлять про себе

Вівторок, 12 січня, Тельці проведуть на самоті й у роздумах, Левам радять сконцентруватися на виконанні важливих завдань, а Стрільцям – заявити про себе.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 12 січня.

Овен

Вас зараз неймовірно тішить усе, що відбувається у вашій роботі, бо все вдається, ви перебуваєте у прекрасній фізичній та інтелектуальній формі і долаєте всі складнощі й готові вже до більш серйозних випробувань.

Телець

Ви із задоволенням сьогодні побудете вдома або хоча б проведете час наодинці з собою, бо вам так потрібно навести лад у душі, подумати про вічне, а з цією біганиною та святами вам так не вистачало цього самозаглиблення.

Близнюки

День обіцяє бути дуже активним і проривним, покладе початок багатьом новим напрямам, ви будете готові вже рухатися до нових цілей, діяти згідно з новими життєвими планами та обставинами.

Рак

Якісь давні справи ще потребуватимуть вашої уваги. Але сьогодні ви маєте їх завершити, виконати обіцянки, які ви дали ще минулого року, скинути з плечей старий вантаж і вирушити назустріч новим викликам.

Лев

Останнім часом ви були надто розпорошені та різнонаправлені і витрачали сили на не зовсім потрібні речі. Тому сьогодні доведеться зібрати усю свою увагу і сконцентруватися на виконанні важливих першочергових завдань.

Діва

Ви зараз дуже обмежені у часі та у можливостях, хтось поставив вас у певні межі і ви поки не здатні за них вийти. Але у ваших силах побачити, що це лише умовності, правила гри, які ви здатні змінити.

Терези

Дорога може стати чудовою нагодою якось розвіятися, отримати нові враження та заряд бадьорості. Тому вирушайте сьогодні у мандри чи відрядження. Навіть невелика прогулянка може стати чудовою пригодою.

Скорпіон

Ви потребуватимете нових ідей та оригінальних рішень. І якщо самі до них не додумаєтесь, то звертайтеся за підказками до колег, чи спеціально навчених людей, які залюбки поділяться з вами своїми знаннями та навичками.

Стрілець

Навіть якщо ви і звикли сидіти тихо і говорити мало, сьогодні вам доведеться виходити в люди і сміливо заявляти про себе, про власні амбіції, завойовувати увагу інших та їхню прихильність.

Козеріг

Тіло потребуватиме відпочинку, а душа – спокою, тому яким би завантаженим не був цей день, але ви знайдете час та можливість спокійно прогулятися, багато про що подумати і просто насолодитися тим, що ви бачите навколо.

Водолій

Гармонія та рівновага супроводжуватимуть вас цілий день, ви займаєтесь своїми звичними справами, виконуєте свою роботу і вас не чіпляють жодні зовнішні подразники. Ви щасливі просто від факту свого існування.

Риби

Зміни можуть підкрастися зовсім непомітно, хоча ви десь глибоко в душі і будете їх прагнути, але сил на все це буде не надто багато. Втім, завдяки тому, що вони будуть ініційовані кимось зовні, ви їх легше сприйматимете.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Соломка дала прогноз для України на тиждень. За її словами, з 11 січня в країні можуть ввести обмежені заходи економії, а хтось із політичних діячів навіть може позбутися повноважень.

Також тарологиня розповіла, що з понеділка Тельцям доведеться проявляти себе в різних іпостасях, Раки плануватимуть справи і бюджет на рік, Леви закріплять авторитет на роботі.

Згідно з гороскопом для всіх знаків на тиждень, Овни повноцінно візьмуться за робочі справи, Близнюків чекають творчі злети, а Раків – гроші.

У січні Україну чекають фінансові труднощі, політики ділитимуть між собою вплив і грошові потоки, а також можлива поява нових керівників фінансових відомств, розповіла Соломка.

Також за її словами, у січні Скорпіонам потрібно буде з боєм вибивати зароблені гроші, а ось праця Близнюків буде добре винагороджена.

У перший місяць 2021 року, згідно з прогнозом здоров'я від тарологиині, Овнам, Тельцям і Скорпіонам краще провести час вдома і відпочити, Раків проблеми обійдуть, а Козерогам варто зайнятися фізичними навантаженнями.

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